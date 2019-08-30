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Mutfak robotunda tereyağı nasıl yapılır?

Evde tereyağı yapmak çok basit! Hele bir de mutfak robotunuz varsa. Peki mutfak robotuyla tereyağı yapmanın püf noktaları nelerdir? Mutfak robotuyla yayık tereyağı yapılır mı? Tereyağı yapımına dair bütün sorularınızın cevaplarını, bu haberde bulmanız mümkün.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:21
Mutfak robotunda tereyağı nasıl yapılır?

Doğal tereyağı; gözden kemiğe, eklemden mideye birçok organı tedavi etmeye yardımcıdır. Vitamin desteği sağlamasının yanında, bağışıklık sistemini de güçlendirir. 

Saymakla bitmeyen yararlarından dolayı, birçok kişi, doğal tereyağı tüketimine yöneldi. Kimisi güvenilir markaları tercih ederken, kimisi de evde yaparak, daha güvenli hissetti. 

Siz de evde tereyağı yapmak istiyor, fakat kolay yollarla nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, sizin için derlediğimiz haberimizi okumaya devam edin!

Mutfak robotunda tereyağı nasıl yapılır?

 - Tereyağının yapımı, çok eski zamanlara dayanır. Tahta fıçılar içerisinde, sallanarak yapılırdır. Şimdilerde endüstriyel ürünlerle yapılıyor. 

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Tereyağını yapmak için gereken malzeme, katkısız süt ile mayalanmış, yağlı bir yoğurttur. 

En kolay şekilde yapmak içinse, evinizde bulunan mutfak robotunu kullanmanız gerekecektir. 

Mutfak robotunuza, yoğurdu koyarak -dilerseniz biriktirdiğiniz kaymaklarla da yapabilirsiniz- 5 dakika çırpın. Ardından içerisine biraz ılık su ilave edin ve çırpmaya devam edin. Ayrışmaya başladığında, tekrardan bir miktar su ekleyin.

Yağ tamamen kendini belli ettiğinde, yağı kenara ayırın ve birleştirin. 

Buzlu suyun içerisine yağınızı alıp, birkaç dakika, arınana kadar yıkayın.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:21
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