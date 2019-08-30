Doğal yağların sağlığa oldukça yararlı olduğu, birçok makale ve araştırmayla gün yüzüne çıktı. İşletmecilerin de bunun üzerine doğala yakın yağları yapmsı kaçınılmaz oldu.

Tereyağı, düzenli ve yeterli tüktildiği takdirde vücuda birçok fayda sağlamaktadır. Göz, eklem, kemikler ve mide için gereken bütün sağlamlık ve vitaminleri, tereyağı bünyesinde barındırıyor. Bu nedenle tüketilmesi uzmanlar tarafından tavsiye ediliyor.

Son zamanlarda bu haberler sayesinde tereyağı satışları arttı. Fakat bazı satıcılar, tereyağının içerisine farklı kimyasallar ya da bileşenler karıştırıyor. Tereyağının doğal olup olmadığını anlamak aslında çok basit. Kızdırdığınızda köpürüyor ve suyunu salmıyorsa, doğal bir tereyağı yiyorsunuz demektir.

Evde tereyağı nasıl yapılır?

Tereyağı eskiden, yayık denen tahta fıçılar içerisinde sallanarak yapılırdı.

Bunun için gereken malzeme, doğal sütten elde edilen, doğal yoğurttur.

Doğal yoğurdu bir kavanoza alın. Uzun süre çalkalayarak kıvama getirmeye çalışın.

Çalkalamanın sonucunda, yağ kendini toparlayacak ve içerisindeki su ayrılacaktır.

Ayrılma işlemini kolaylaştırmak adına, yağı fark ettiğinizde bir miktar soğuk su koyarak işleme devam edin. Tamamen ayrıştıktan sonra, yağınızı soğuk su ile bir kere yıkayıp, suyunun süzülmesi için süzgeç ya da tülbent yardımıyla süzdürün.

Dilerseniz yoğurdu mayalamadan önce, sütü kaynattığınız esnada oluşan kaymakları biriktirip, kahvaltılık tereyağı yapabilirsiniz. Az olması sebebiyle "değmez" diye düşünmeyin. Yeterince lezzetli ve besleyici bir yağ elde edeceksiniz.