Mutfak böceği neden olur? Kalorifer böceği nasıl yok edilir?

Kalorifer Böceği Neden Olur?

gibi sorular oldukça fazla sorulmakta özellikle kalorifer adı verilmiş bu böcekler nemli sıcak yerleri çok severler oldukça hızlı yayılabilen bu böceklerin diğer bir ismi hamam böceği olarak belirtilmiş yediğimiz yiyeceklerin üstünde içerisinde gezmeyi çok seven bu böcekler bıraktıkları salyalar ve dışkıları ile verem gibi hastalıklara neden olabiliyorlar bu sebepten bulunmaları oldukça tehlikeli olarak görülüyor.

Bunun yanı sıra oldukça mide bulandırıcı hayvanların arasında zirvede bulunmakta kalorifer böcekleri insanların genellikle mutfaklarında bulunmaktadır. Yok edilmesi oldukça zor olan bu böcekler insanların yaşam alanlarında sıkça görülmektedir.

Kalorifer böceği ilacı doğal

Pudra şekeri ve karbonatları karıştırıp kalorifer böceklerinin olduğu alanlara koyup yemesini sağlamalısınız. Daha sonrasında onlardan tamamen kurtulabilirsiniz. Bu sayede hem doğayı hem de kendinizi hiç zehirlemeden mevcut böceklerden kurtulmanız mümkün olacaktır.

Giderden gelen hamam böceği nasıl yok edilir?

Yani hamam böcekleri aç bırakılmalıdır. Hamam böceklerini öldürebilecek bazı yemler vardır farklı türlerde hamam böceği yemi kullanılmalı bu sayede hamam böceklerinin yok edilme oranı arttırılmalıdır. Böcek öldürücü sprey, sabunlu su, konsantre sıvı, çamaşır suyu ve profesyonel haşere öldürücüler kullanılmalıdır.

Mutfaktaki her türlü böcekten nasıl kurtulurum? Böceklerin Mutfağınıza Gelmelerini Önlemek için Neler Yapmalısınız?

Genelde insanlar böceklerden kurtulmak için ilaçlama sistemini kullanmaktadır. Kalorifer böceğinin birini bile herhangi bir yerde gördüğünüzde sürü halinde gezdikleri sebebiyle yok edilmesi önemlidir.

Yiyeceklerin üzerlerini hiçbir zaman açıkta bırakmamalısınız.

Yere düşen kırıntıları zaman geçirmeden elektrikli süpürge ile temizlemelisiniz.

Bulaşıkları bekletmeden yıkamalı, bulaşık makinesinin kapağını kapalı tutmalısınız.

Kalorifer Böceği Zararları Nelerdir?

Kalorifer böcekleri insanlar tarafından mide bulandıran böcekler arasında bulunmakta oldukça haklı durum olarak görülmekte çünkü kalorifer böcekleri nemli ve sıcak bölgeleri oldukça çok sevmektedirler bu sebepten yiyecek içeceklerin üzerlerinde tencerelerin içerisinde ve mutfak dolaplarının içerisinde bulunmayı çok severler bu böceklerin mide bulandırmanın yanında yiyeceklerin ve içerisinde bıraktıkları dışkılar ve salyalar başta verem olmak üzere bir çok ciddi rahatsızlığın oluşmasına neden olmaktadır. Öyleki bir çok kişi tencerelerin içerisinde Kalorifer böceğini görmeden yemeği üzerine yaparak onları yemeğe dahil ettiği söylenmekte.

Kalorifer böcekleri neyden hoşlanmaz?

Kalorifer böceklerini nasıl uzaklaştırırım?, gibi soruları oldukça merak edilmekte tüm böceklerinde üzerinde etkili olan bazı kokular ve bitkiler bulunmakta bunları hamam böceklerinin bulunduğu bölgeye uyguladığınızda bir daha o bölgeye yaklaşamayacağından emin olabilirsiniz.

Nane Kokusu: Nane kokusunun keskin kokusu Kalorifer böceklerinin nefret ettiği kokulardan biridir Öyle ki nane yağı bulunan bir sprey şişesini kalorifer böceklerinin bulunduğu bölgeye sıkın bir süre sonra o bölgeye yaklaşmayacaklarını göreceksiniz.

Defne Yaprağı: Bir çok böcek türünün sevmediği kokulardan biri olan defne yaprağı kokusu böcekler için oldukça keskin olarak görülmekte en başta Kalorifer böceği ile diğer böcek türlerinindi uzaklaşmasına neden olur.

Narenciye Kokusu: Böceklerin bir çoğu narenciye kokusundan hoşlanmazlar bulundukları bölgeye uygulandığında o bölgeden uzaklaşacaklardır.

Biberiye Yağı Ve Kırmızı Biber: Biberiye ve kırmızı biber kokusu kalorifer böcekleri için oldukça keskin olan kokulardır bu sebepten onları uzak tutacaktır.

Çürük Meyve Kokusu: Bilinenin aksine çürük meyve kokuları kalorifer böceklerini kaçırmaz aksine daha fazla üzerine çeker yanlış bilinen bu yöntemi uygulayıp kalorifer böceklerini evden nasıl uzaklaştırabilirim gibi soruları sormaya başlıyor ve oldukça fazla çaba sarf ediyor.

Kalorifer Böceği Nasıl Yok Edilir?

Lavanta yağını da hamam böceklerini yok etmek için kullanabilirsiniz. Narenciyeler, sarımsak, kırmızı biber, biberiye yağı gibi keskin kokular kalorifer böceklerinin en haz etmediği kokulardır.

Soğan ve limon gibi keskin kokulu yiyecekleri de kullanarak kalorifer böceklerini kovmak için doğal ilaç hazırlayabilirsiniz.

Tüm bu kokular ve hazırlanan doğal kokular sizleri hamam böceklerinden sağlıklı bir şekilde kurtaracaktır. Bilindiği gibi kimyasal ilaçlardan oluşan böcek ilaçları insan sağlığına çok daha tehlikelidir.

Hamam Böceği Uçar mı?

Peki ya bu sevimsiz böcekler uçar mı? Bu canlıların uçtuklarını eminiz kimse bilmek istemez. Evimizde yaşayan hamamböcekleri (kalorifer böceği) türleri çoğunlukla çok şanslıyız ki uçmaya pek hevesli değiller. Bu böceklerin kanatları mevcut, ancak uçmayı pek tercih etmemektedirler. Blatella germanica adlı halk arasında kalorifer böceği denilen böcekler iyi gelişmiş kanatlara sahip olmalarına rağmen uçma eğiliminde pek bulunmamaktadırlar. Ülkemizde rastlanan Supella longipalpa (Kahverengi Çizgili Hamam Böceği) adı verilen böceklerin erkeklerinin kanatları çok gelişmiştir ve bu böceklerin kısa mesafelere uçtukları biliniyor. Bu böceğin diğerlerinden en belirgin farkı diğer hamam böcekleri gibi sadece banyo, mutfak vs gibi bölümlerde değil yatak odası, kütüphane, ofis, salon gibi her yerde bulunduklarıdır. Bu özelliklerinden dolayı halk arasında mobilya hamam böceği gibi isimler almıştır. Amerikan hamam böceği adını alan Periplaneta americana türü iri böcekler yine iyi gelişmiş kanat yapısına sahiptirler ve kendilerine en uygun çevreyi uçarak bulabilirler.