Mütefekkir yazar Yaşar Kaplan anılacak
71 yaşında Hakk'a yürüyen mütefekkir, yazar ve tercüman Yaşar Kaplan 7 Ocak Pazar günü düzenlenecek programla anılacak.
Mütefekkir, yazar ve tercüman Yaşar Kaplan, Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programla anılacak.
7 Ocak Pazar günü saat 14:00'da başlayacak olan "Mütefekkir yazar Yaşar Kaplan'ı Anma Töreni Ve Söyleyişi" programına birbirinden değerli isimler katılacak.
O isimler şu şekilde:
Yeni Akit'ten gazeteci Hüseyin Öztürk, Tekirdağ Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Topal, Şair ve Yazar Arif Dülger ve Yazar Mehmet Yavuzay.