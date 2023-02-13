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Gündem 'Müteahhitlere onay veren yapı denetim şirketleri, iskan ve ruhsat veren belediyeler de katil değil mi?'
Gündem

'Müteahhitlere onay veren yapı denetim şirketleri, iskan ve ruhsat veren belediyeler de katil değil mi?'

6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ili vuran iki büyük depremin yıktığı binalarda müteahhit kusuru araştırılmadan bazı müteahhitler yurt dışına kaçmaya başladı. Bununla birlikte vatandaşlar 'Müteahhitlere onay veren yapı denetim şirketleri, iskan ve ruhsat veren belediyeler de katil değil mi?' sorusunu haklı olarak yöneltmeye başladı. Hukukçular da önlem alınması çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 14:42:00 -
'Müteahhitlere onay veren yapı denetim şirketleri, iskan ve ruhsat veren belediyeler de katil değil mi?'

6 Şubat’ta meydana gelen ve 10 ili vuran iki büyük depremin yıktığı binalarda müteahhit kusuru araştırılmadan bazı müteahhitler yurt dışına kaçmaya başladı. Bununla birlikte vatandaşlar 'Müteahhitlere onay veren yapı denetim şirketleri, iskan ve ruhsat veren belediyeler de katil değil mi?' sorusunu haklı olarak yöneltmeye başladı. Hukukçular da önlem alınması çağrısında bulundu.

Son günlerde yıkılan binaları inşa eden müteahhitlere karşı gerçekleştirilen operasyonların, bahsi geçen binaların yapımına onay veren, yapım sonrası denetleyen belediye ve yapı denetim şirketlerine de yapılması, en az müteahitler kadar suçlu oldukları düşüncesi, Türk halkının gündeminde.

Vatandaşlar adalet sağlayıcı devlet organlarından gerekenin yapılmasını talep ediyor...

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