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Gündem Düşmanla çarpışarak alamadı! "Mustafa Kemal’in askeriyiz" diye bağıran cunta heveslisi teğmene madalya
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Düşmanla çarpışarak alamadı! "Mustafa Kemal’in askeriyiz" diye bağıran cunta heveslisi teğmene madalya

Yeniakit Publisher
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Düşmanla çarpışarak alamadı! "Mustafa Kemal’in askeriyiz" diye bağıran cunta heveslisi teğmene madalya

"Mustafa Kemal’in askerleriyiz" diye sloganları atanlar, düşmanla mücadelede değil vücut geliştirmede madalya alabildi.

Milli iradeyi hiçe sayan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) disiplinini sarsmaya yeltenen cunta heveslisi sözde teğmen Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 2. oldu.

TSK'dan ihraç edilen cunta heveslisi Serhat Gündar, Gürcistan'da düzenlenen uluslararası Georgia NPC Vücut Geliştirme Şampiyonası'na katılarak dünya ikincisi oldu.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında kılıç çekip darbe dönemlerini andıran korsan bir yemine imza atanlar arasında yer alan  Serhat Gündar, TSK'dan ihraç edilmişti.

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