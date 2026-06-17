Paşinyan: Bana hep ‘Sen Türk’sün’ diyorlar!

Ermenistan’da geçen hafta yapılan seçimi Nikol Paşinyan'ın kazanmasıyla öfkelenen muhalefet liderleri, Paşinyan’ın Türkiye ile ilişkileri normalleştirme adımlarını gündeme getirerek ‘Türk’ sözüyle hakaret kampanyası başlattı.

Paşinyan, Türkiye ile normalleşme ve bölgesel barış vurgusu yapması karşısında muhalif kesimlerin kendisini "Türk" diyerek aşağılama çabasına katıldığı etkinlikte cevap verdi.

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Bu söylemi hakaret olarak algılamadığını vurgulayan Paşinyan, şöyle konuştu: "Bana Türk demeleri çok sıradan bir şey. Çeşitli nedenlerden dolayı bu ifadeye oldukça sık maruz kalmış biri olarak, beni aşağılamak amacıyla bunu kullananlara şunu söylemek isterim: Bu sözle beni hiçbir şekilde incitemiyorsunuz. Çünkü ben bunu bir hakaret olarak görmüyorum..."