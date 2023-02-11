Müteahhitlerden rüşvet yiyen belediyeler ve mühendisler de hesap versin!

Beton ve demirin kaliteli olup olmaması daire fiyatlarına sadece yüzde 5 etki ettiği halde insanların canını hiçe sayan ve 3 kuruş daha fazla kar etmek için gözünü karartan müteahhitlerden ve tüm bunlara rüşvet alıp müsaade eden belediyeler, siyasilerden ve denetleyici mühendislerden hesap sorma vakti.

Yurtdışı yasağı yasağı ve mallarına el konsun

Avukat Erinç Sağkan bu kaçama girişimine karşı önlem alınması çağrısında bulundu

Başta yıkılan binaların müteahhitleri ve yapı denetim firması yetkilileri ile tüm sorumlular hakkında başta yurt dışı çıkış yasağı ve mal varlıklarının dondurulması olmak üzere tüm tedbirlerin acil olarak uygulanmasını talep ettiklerini söyleyen Sağkan “Bize müteahhitlerin kaçmaya çalıştığına dair çok sayıda ihbar geliyor. Sorumluların kaçmaması ve delillerin karartılmaması için başta yurt dışı çıkış yasağı ve mal varlıkların dondurulması olmak üzere ivedilikle adım atılmalı” dedi.