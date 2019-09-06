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Müteahhitler okul yapımına yöneldi

Türkiye’de konut sektöründe yaşanan daralmadan sonra müteahhitler okul yapımına yönelmeye başladı.

06 Eylül 2019 Cuma 16:06
Müteahhitler okul yapımına yöneldi

Türkiye’de konut sektöründe yaşanan daralmadan sonra müteahhitler okul yapımına yönelmeye başladı. Samut A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Samut, "Biz müteahhitler elimizi taşın altına koyduk ve herkesin riskli gördüğü bir dönemde eğitim yatırımı yaptık. Çünkü biz, kendimizden çok ülkemiz ve şehrimizin geleceği çocuklarımızın daha çağdaş tesislerde eğitim görmesini düşündük" dedi.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel okullar için tanınan KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi muafiyeti,kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi, sigorta primi işveren muafiyeti, faiz desteği, döviz kredisi puan indirimi, 5 yıllık emlak vergisi muafiyeti, belediye imar bina inşaat harçları muafiyeti, damga vergisi muafiyeti inşaat sektöründe yeni bir dönemi başlattı. Türkiye’de eğitim sektörü yatırımlarının öncelikli devlet destekleri kapsamına alınması ve özel dershanelerin kapatılmasıyla dershanelerin okula dönüşümü müteahhit işadamları bu alana yönlendirdi. Antalya’da "okullar bölgesi" olarak adlandırılan Kepez ilçesindeki Göksu Mahallesi’nde peş peşe yapılan okul yatırımları da bu nedenle dikkat çekmeye başladı. Yapılan okulların depreme dayanıklı, modern çağın gerekliliklerine uygun olması da dikkat çeken başka bir unsur oldu.



Bin 200 kapasiteli


Antalya’da eğitim ve Göksu Mahallesi’nde yatırım yapan inşaat firmalarından birisi de Samut İnşaat 50 derslik ve bin 200 öğrenci kapasiteli okul binası inşa etti. 9 bin metrekare kapalı ve 4 bin metrekare kullanılabilir bahçe alanına sahip eğitim tesisi , eğitim alanındaki yatırımcıların hizmetine sunulacak. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Samut, Türkiye’nin ve Antalya’nın geleceği için eğitim yatırımlarına başladıklarını söyledi. Konut sektöründeki daralmayı fırsat bilerek böyle bir alana yöneldiklerini belirten Samut, “Yaptığımız tesis açılışa hazır. Binamız 500 kişilik yemekhanesi, 200 kişilik konferans ve tiyatro salonu, modern ısıtma ve soğutma sistemi ile enerji dostu olarak yapıldı” dedi.


Lokasyon açısından da oldukça elverişli imkanlara sahip olan tesisin, Lara’ya ve Konyaaltı’na 8’er dakikalık ulaşım mesafesinde olduğunun altını çizen Samut, “Bu aşamadan sonrası okul açacak iş adamı ve eğitimcilerde. Çünkü biz müteahhitler elimizi taşın altına koyduk ve herkesin riskli gördüğü bir dönemde eğitim yatırımı yaptık. Çünkü biz, kendimizden çok ülkemiz ve şehrimizin geleceği çocuklarımızın daha çağdaş tesislerde eğitim görmesini düşündük” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:06
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