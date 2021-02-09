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Sağlık Mutasyonlu virüs neden daha çok bulaşıyor?
Sağlık

Mutasyonlu virüs neden daha çok bulaşıyor?

Mutasyonlu virüs neden hızla yayılıyor? Koronavirüs salgınında Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya mutasyonları ortaya çıktı. Söz konusu mutasyonun daha bulaşıcı olduğu ise uzmanlarca sık sık ifade ediliyor. Peki, mutasyonlu virüs nasıl daha çok bulaşıcı oluyor? Mutasyonlu virüsten korunmak mümkün mü? Mutasyonlu virüse karşı çift maske mi takmak lazım?

Yeniakit Publisher
2021-02-09 09:05:00 -
Mutasyonlu virüs neden daha çok bulaşıyor?

Koronavirüs salgınının sona ermesi tüm dünyanın ortak dileği. Dünyanın dört bir yanında her gün koronavirüs salgını sebebiyle birlerce insan yaşamını yitiriyor. Pek çok ülkede olduğu gibi alınan tedbirlere, kısıtlama kararlarına rağmen vaka sayısında bir artış yaşanıyor. Peki, mutasyonlu koronavirüs neden daha çok bulaşıyor?

Mutasyonlu virüs neden daha çok bulaşıyor?

Salgının ilk gününden bu yana uzmanlar maske, mesafe ve hijyen konularında hassas davranılması gerektiğini ifade ediyor. Mutasyonlu virüs ise doğru maske kullanımın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutasyonlu virüsün hava yoluyla da bulaşabildiğini ifade etti. Prof. Dr. Özlü, "Bu virüs daha da kolay bulaşıyor. Hava yolu ile bulaştığı yönündeki kanaat giderek artıyor. Sadece damlacık yolu ile değil havada asılı kalan damlacık çekirdeklerinin de solunması ile de akciğerlere ulaşabileceği yönünde bulgular var. Daha dikkatli olmak lazım. Maske konusunda daha da titizlenmek gerekiyor. Maskenin yüze doğru oturması lazım. Özellikle burun üzerindeki tel kısmını burnumuza göre ayarlayıp kenar kısımlarından havanın kaçmasını engellemek gerekiyor. Maskenin sık sık değiştirilmesi gerekiyor. Aynı maskeyi defalarca kullanmamak lazım. Çift maske kullanımı gündemde ama maskenizi eğer usulüne uygun kullanıyorsanız ve etrafınızdaki herkeste maskeli ise tek maske sizi büyük oranda korur. Diğer insanlar maske takmıyorsa ve mesafeyi korumakta zorlanıyorsanız ikinci maskeyi takmak daha doğru olacaktır" dedi.

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