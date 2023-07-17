  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ümit Özdağ’dan şoke eden "MİT" iddiası! Seçimleri kazansaydık...

Lavrov üstüne basa basa söyledi! "Bu bir tehdittir, felaket olur"

Amerikalılar ve İngilizler şok içinde kalarak duyurdu: Türkiye SİHA'lardan çok o silahı dünyaya yollamaya başladı

Sapkınlığa tepkiler büyüyor! Ekrem’in Feshanesi’ndeki sapık sergiye protesto

Meclisi öne sürerek işçilerin hakkını vermiyor! Mansur işçileri kışkırtıyor

Darbe gerçekleşseydi, DEAŞ, YPG/PKK Türkiye’ye girecekti! Binlerce teröristi sınırımıza yığdılar

100'e yakın ülkeye silah gönderen Türk şirketinden flaş karar! 'Yok artık' dedirten adımı Türkiye ile paylaştılar

Gözler Merkez Bankası'nda

Mısır'ın yıllardır çözemediği sorunu Türkiye çözebilir! Ankara'nın topa girmesi an meselesi

Radyoaktif su polemiği büyüyor! Çin'den Japonya'ya rüşvet suçlaması
Yerel Muş'un Kaşar Peyniri coğrafi işaret belgesi aldı
Yerel

Muş'un Kaşar Peyniri coğrafi işaret belgesi aldı

Yeniakit Publisher
2023-07-17 15:30:00 -
Muş'un Kaşar Peyniri coğrafi işaret belgesi aldı

Muş'ta üretilen Eski Kaşar Peyniri, coğrafi işaret belgesi aldı.

Muş'ta üretilen Eski Kaşar Peyniri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle coğrafi işaret belgesi aldı.

Kaşar Peyniri üretim tesisinde incelemelerde bulunan Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün yaptığı açıklamada, coğrafi işaret alan ürün sayısının dörde çıktığını söyledi.

"Muş hayvan varlığı konusunda ülke genelinde 17'nci sırada"

Muş'un hayvan varlığı konusunda ülke genelinde 17'nci sırada yer aldığını anlatan Gün, "Çayır ve mera alanlarının fazla olması nedeniyle kaba yem konusunda hayvancılıkla elde edilen ürünlerin katma değeri yüksek. 2022'de kent genelinde 354 bin ton süt elde edildi. 8 süt işletmemiz faaliyetlerini sürdürüyor. Bunlardan 6 tanesi eski kaşar üretimi yapıyor." dedi

"Kent ekonomiseine 50 milyon lira katkı sağlanıyor"

Muş'ta yılda 250 ton kaşar peynir üretildiğini belirten Gün, "Kent ekonomisine 50 milyon lira katkı sağlanıyor. Kaşar peynirin ilimize özgü olması için 2020'de coğrafi işaret konusunda çalışma başlattık. 2023'te tescil edildiği tarafımıza bildirildi." diye konuştu. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23