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Musul'da sel faciası! Acil durum ilan edildi

Şiddetli yağışların yaşandığı Irak'ın Musul vilayetinde, meydana gelen sel felaketi nedeniyle acil durum ilan edildi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 15:59
Musul'da sel faciası! Acil durum ilan edildi

Musul İl Meclisi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, şiddetli yağışların etkili olduğu kentte meydana gelen sel felaketi nedeniyle, acil durum ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü, sel sularında mahsur kalan bazı ailelerin de kurtarıldığı ifade edildi.

Musul'a bağlanan yollar kapandı

Musul'a bağlanan birçok kara yolunun sel suları sebebiyle kapandığına işaret edilen açıklamada, kent merkezi dışındaki demir bir köprünün yıkıldığı, vilayetin güneyindeki bazı bölgelerin de su altında kaldığı belirtildi.

Irak'ta, 23 Kasım'da meydana gelen sel felaketinde 21 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce ev hasar görmüştü.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 15:59
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