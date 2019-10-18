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Musul Havalimanı'nın yeniden inşasına Türkiye talip

Musul Havalimanı'nın yeniden inşası için Türkiye'den yatırım teklifi yapıldı.

18 Ekim 2019 Cuma 07:46
Musul Havalimanı'nın yeniden inşasına Türkiye talip

Musul Havalimanı'nın yeniden inşası için Türkiye'den yatırım teklifi yapıldığı bildirildi.

Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Hamid el-Gazzi, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın Musul Havalimanı'nın yeniden inşası için özel yatırım teklifinde bulunduğunu belirtti.

Gazzi, söz konusu projenin kentteki iş gücü için önemli bir istihdam kapısı olacağını dile getirdi.

Havalimanı imar projesinin Ninova vilayetindeki bölgelerin istikrarı ve imarı için gerekli projelerden biri olduğuna dikkati çeken Gazzi, Büyükelçi Yıldız'ın sunduğu teklife göre yenileme çalışmasının ilk aşamasının 6 ay süreceğini ifade etti.

Gazzi, yenilenecek havalimanının Musul'un medeni yüzünü yansıtacağını vurguladı.

1920'de inşa edilen Uluslararası Musul Havalimanı, DEAŞ terör örgütünün 2014'te Musul'u ele geçirmesiyle büyük zarar görmüştü.

 

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 07:46
  1. Irak
  2. Musul Uluslararası Havalimanı
  3. Anadolu Ajansı

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