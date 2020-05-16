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“Müşterinin tepkisini dikkate alıyoruz”

LC Waikiki’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, COVİD-19’un Wuhan’da görülmesinin ardından salgının Türkiye’ye gelmesi halinde ne olur diye nakit akışlarını düzenlediklerini ve ardından faaliyette olduklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 10:30:00 -
“Müşterinin tepkisini dikkate alıyoruz”

LC Waikiki’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, COVİD-19’un Wuhan’da görülmesinin ardından salgının Türkiye’ye gelmesi halinde ne olur diye nakit akışlarını düzenlediklerini ve ardından faaliyette oldukları 48 ülkeden 45’inde mağazalarını kapattıklarını söyledi. Hali hazırda bazı ülkelerde mağazaların açılmaya başlandığına dikkat çeken Küçük, “İlk açılan mağazada müşteri tepkisi, davranış şeklini analiz ederek daha sonra açılan mağazalarda gerekli önlemlerimizi uyguladık” dedi.

 

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