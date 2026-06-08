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Gündem Mustafapaşa'da sandık konuştu: Sosyal medyadaki algı seçmenden döndü
Gündem

Mustafapaşa'da sandık konuştu: Sosyal medyadaki algı seçmenden döndü

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa Beldesi'nde yapılan seçim, siyaset kulislerinde ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Seçim öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla düzenlenen miting ve sonrasında sosyal medyada oluşturulan yoğun gündeme rağmen sandıktan çıkan sonuçlar dikkat çekti.

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Mustafa Özer, 876 oy alarak yüzde 51,68 oy oranıyla seçimi kazandı. CHP adayı ise 378 oyda kaldı.

Miting sosyal medyada gündem olmuştu

Seçim öncesinde Mustafapaşa'da düzenlenen CHP mitingi, özellikle sosyal medya platformlarında geniş yer buldu. Miting görüntüleri çok sayıda hesap tarafından paylaşılırken, çeşitli videolar ve kliplerle etkinliğin büyük bir siyasi güç gösterisi olduğu yönünde paylaşımlar yapıldı.

Paylaşılan videolarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kalabalığa hitaben:

"Ben CHP Genel Başkanıyım. Beni seviyor musunuz? Seviyorsanız yarın CHP'ye oy verecek söz mü?"

ifadelerini kullandığı görüldü.

Miting görüntülerinin sosyal medyada yoğun şekilde dolaşıma sokulduğu, bazı paylaşımların binlerce etkileşim aldığı dikkat çekti. Halk TV'nin konuya ilişkin paylaşımının da binlerce beğeni aldığı görüldü.

Sandıktan farklı tablo çıktı

Sosyal medyada oluşturulan yoğun ilgiye rağmen seçim sonuçları farklı bir tablo ortaya koydu.

Mustafapaşa'da 2 bin 62 kayıtlı seçmenden 1.773'ü sandığa giderken, geçerli oyların dağılımında AK Parti adayı Mustafa Özer yüzde 51,68 ile ilk sırada yer aldı.

CHP ise 378 oyla yüzde 22,30 seviyesinde kaldı. Seçimde Saadet Partisi yüzde 15,28, Anahtar Parti ise yüzde 6,96 oy aldı.

 

"Sosyal medya ile sandık aynı şey değil"

Seçim sonuçları, son yıllarda sıkça tartışılan "sosyal medya etkisi ile sandık gerçeği arasındaki farkı" yeniden gündeme taşıdı.

Siyasi gözlemciler, dijital platformlarda oluşan yoğun görünürlüğün her zaman seçmen davranışına aynı ölçüde yansımadığını belirtirken, Mustafapaşa seçimlerinin bu durumun son örneklerinden biri olarak değerlendirildiğini ifade ediyor.

Seçim sonuçlarının ardından sosyal medyada oluşturulan algı ile sandıktan çıkan tablonun farklılığı üzerine çok sayıda değerlendirme yapılırken, gözler önümüzdeki süreçte benzer yerel seçimlerde ortaya çıkacak sonuçlara çevrildi.

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