Milli Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden ve Necmettin Erbakan'ın eski dava arkadaşı şair ve yazar Mustafa Yazgan 81 yaşında hayatını kaybetti.

Mustafa Yazgan kimdir?

Gaziantep'te 16 Kasım 1940'da dünyaya gelen Yazgan, Gaziantep Dayı Ahmet Ağa İlkokulu (1951), Gaziantep Erkek Ortaokulu (1955) ve Gaziantep Lisesini (1958) bitirdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şubesinden mezun (1963) olan Yazgan, doktora çalışmasını aynı fakültede yaptı.

Yazgan, ayrıca Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde asistan (1963-1966), Diyanet İşleri Başkanlığında özel kalem müdürlüğü ve Batı dilleri çevirmenliği (1966-1967), Milli Prodüktivite Merkezinde uzmanlık (1967-1968), Türk Taşıt İşverenleri Sendikasında uzmanlık (1968-1969), Şanlıurfa Ortaokulunda İngilizce öğretmenliği (1970-1971) görevlerinde bulundu.

Bu arada bir süre yayıncılık (1971-1976), ardından Sanayi Bakanlığında ile Kültür ve Turizm Bakanlığında müşavirlik (1977-1980) yaptıktan sonra yeniden yayıncılığa dönen Yazgan, 12 Eylül 1980 askeri yönetimince tutuklanarak Ordu Dil Okulu ile Mamak Askeri Ceza evinde 9 buçuk ay hapis yattı.

Yazgan, 1982 yılında Ankara'dan ayrılarak Kocaeli'ne yerleşti. Milli Selamet Partisi son genel kurulunda MKYK üyeliğine seçilen Yazgan, daha sonra politikadan çekildi ve tüm zamanını yazı ve yayın faaliyetlerine ayırdı.

Necip Fazıl Kısakürek'in öğrencilerinden olan Yazgan, İslamcı Dergiler Projesi'nde de yer almıştı.