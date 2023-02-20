Mustafa ve Djilobodji Kasımpaşa'da
Kasımpaşa, ligden çekilen Gaziantep FK’da forma giyen Senegalli futbolcu Papy Djilobodji’yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından ligden çekilen Gaziantep FK’nın futbolcuları diğer takımlara transferi devam ediyor. Kasımpaşa da kırmızı-siyahlılardan Senegalli stoper Papy Djilobodji’yi kiralık olarak kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı takımının sosyal medya hesabından Djilobodji’nin 3 numaralı formasının fotoğrafı paylaşılarak, “Kasımpaşamız, Papy Djilobodji ile sözleşme imzalamıştır” açıklaması yapıldı.
Papy Djilobodji, bu sezon Gaziantep FK formasıyla görev yaptığı 21 resmi müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Selçuk İnan’ın takımı transfer dönemini en hareketli geçiren takımlardan biri olmayı başardı.
Kasımpaşa, Gaziantep Futbol Kulübü’nden 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Eskihellaç’ı da renklerine bağladı. Kasımpaşa, Süper Lig’den çekilen Gaziantep Futbol Kulübü’nden Mustafa Eskihellaç’ı kadrosuna kattı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, “Kasımpaşamız, Mustafa Eskihellaç ile sözleşme imzalamıştır” denildi.
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Bu sezon Gaziantep ekibiyle 17 karşılaşmaya çıkan Eskihellaç, 2 defa fileleri havalandırdı.