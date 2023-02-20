  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sinirleriniz alt üst olacak! CHP’den deprem bölgesi için çözüm önerisi: ‘Heykel dikelim’

Bülent Arınç 'seçimler ertelensin' dedi! Ahmet Hakan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Altını olanlar bu haftaya dikkat! İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: O fiyata aldanmayın

Deprem felaketi sonrası kritik uyarı: Kolonlar kirişlerden güçlü olmalı

CHP'li Hatay B.B Başkanı'nın kentsel dönüşüm karşıtı miting düzenlediği ortaya çıktı!

16 başlıkta duyuruldu! YÖK’ten madde madde bahar yarıyılı eğitimi

Ece Erken'in Taha Duymaz mesajı tepki çekti! "Yazıklar olsun..."

Nurdağı artık yok! Yerle bir oldu

50 milyar bağışı yanlış anlaşılan Yeni Çamoluk Otomotiv'in işte 'isteyip de satın alamadığı' araba! Sosyal medya yıkıldı

Depremzedeler KYK yurtlarını anlattı: 5 yıldızlı otelde gibiyiz
Spor Mustafa ve Djilobodji Kasımpaşa'da
Spor

Mustafa ve Djilobodji Kasımpaşa'da

Kasımpaşa, ligden çekilen Gaziantep FK’da forma giyen Senegalli futbolcu Papy Djilobodji’yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 13:36:00 -
Mustafa ve Djilobodji Kasımpaşa'da

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından ligden çekilen Gaziantep FK’nın futbolcuları diğer takımlara transferi devam ediyor. Kasımpaşa da kırmızı-siyahlılardan Senegalli stoper Papy Djilobodji’yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı takımının sosyal medya hesabından Djilobodji’nin 3 numaralı formasının fotoğrafı paylaşılarak, “Kasımpaşamız, Papy Djilobodji ile sözleşme imzalamıştır” açıklaması yapıldı.

Papy Djilobodji, bu sezon Gaziantep FK formasıyla görev yaptığı 21 resmi müsabakada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Selçuk İnan’ın takımı transfer dönemini en hareketli geçiren takımlardan biri olmayı başardı.

Kasımpaşa, Gaziantep Futbol Kulübü’nden 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Eskihellaç’ı da renklerine bağladı. Kasımpaşa, Süper Lig’den çekilen Gaziantep Futbol Kulübü’nden Mustafa Eskihellaç’ı kadrosuna kattı. Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, “Kasımpaşamız, Mustafa Eskihellaç ile sözleşme imzalamıştır” denildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu sezon Gaziantep ekibiyle 17 karşılaşmaya çıkan Eskihellaç, 2 defa fileleri havalandırdı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23