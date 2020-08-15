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Siyaset

Mustafa Şentop'tan BAE'ye tepki: Kuklaların Türkiye'den rahatsız olması normal

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İslam dünyasının yüz karası olan BAE yönetimine tepki gösterdi. Kukla yönetimlerin Türkiye'den rahatsız olmasının normal olduğunun altını çizen Şentop, BAE’nin Filistin davasına ihanet ettiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 14:54:00 -
Mustafa Şentop'tan BAE'ye tepki: Kuklaların Türkiye'den rahatsız olması normal

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından önemli bir açıklamada bulundu.

Batı kuklası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin Filistin davasına ihanet ettiği belirten Şentop, BAE yönetiminden 'kukla' olarak bahsedip Türkiye'den duydukları rahatsızlığın normal olduğunu belirtti.

Şentop Twitter hesabından şunları yazdı;

"Türkiye’yi Arapların işine karışmakla suçlayan Birleşik Arap Emirlikleri, İslam Dünyasının temel meselelerinden Filistin davasına açıkça ihanet ediyor. Kendi iradesi olmayan kuklaların, Filistin davasının gerçek ve kararlı savunucusu Türkiye’den rahatsız olması tabiidir."

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