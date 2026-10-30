Türkiye'de çok satıyor: Sürücü verilerini çaldıklarını kabul ettiler!
Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan General Motors, sürücülerin verilerini izinsiz şekilde paylaşılması nedeniyle açılan davada 220 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden olan General Motors, sürücülerin verilerini izinsiz şekilde paylaşılması nedeniyle açılan davada 220 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
ABD merkezli otomobil üreticisi General Motors (GM), milyonlarca sürücünün kişisel sürüş alışkanlıkları ve konum bilgilerinin izinsiz şekilde veri aracılığı yapan şirketlere satıldığı iddialarını çözmek için 220 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti. Söz konusu bilgilerin daha sonra sigorta şirketlerine aktarıldığı ve bazı sürücülerin poliçe primlerinin yükseltilmesinde kullanıldığı ileri sürüldü.
Anlaşma, ABD’de 35 eyaletin yanı sıra Columbia Bölgesi başsavcılarının, GM’nin 2016-2024 döneminde uyguladığı Smart Driver programına yönelik suçlamalarını kapsıyor. Milyonlarca sürücünün katıldığı program, 2024 yılında sona erdirilmişti.
SÜRÜCÜLERİN VERİLERİNİN SİGORTA ŞİRKETLERİNE AKTARILDIĞI İDDİASI GM, Smart Driver uygulamasını sürücülerin daha güvenli araç kullanmasına katkı sağlayan bir hizmet olarak sunmuştu. Ancak şirket, kullanıcıların izni olmadan verilerinin üçüncü taraflara satılmayacağı yönündeki güvencesini ihlal etmekle suçlandı.
Programa katılan çok sayıda sürücünün, GM’nin güvenlik, navigasyon ve araç teşhis hizmetlerini içeren OnStar sistemine de kayıt yaptırdığı ifade edildi.
İddialara göre GM’nin veri aracılığı yapan şirketlerle paylaştığı sürüş alışkanlıkları ve konum bilgileri, bu kuruluşlar üzerinden sigorta şirketlerine ulaştırıldı. Sigorta firmalarının ise söz konusu verileri müşterilerin poliçe ücretlerini belirlemek, hatta bazı sürücülerin sigorta primlerini yükseltmek amacıyla kullandığı öne sürüldü.
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