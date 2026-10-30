Despotlara Yunus Emre olup, kardeşine giyotinle gelenlere
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İstanbul Barosu seçimleri üzerinden bazı muhafazakâr hukukçulara sert eleştiriler yöneltti. 28 Şubat döneminde yaşananları hatırlatan Karahasanoğlu, geçmişte inançlı insanlara karşı tavır alan isimlere gösterilen hoşgörünün, aynı mahalleden gelen eleştirilere gösterilmediğini savundu.
Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında İstanbul Barosu seçimlerini ve bazı muhafazakâr hukukçuların tutumunu gündemine taşıdı.
Muhafazakâr kimliğiyle bilinen bir avukatın İstanbul Barosu seçimlerinde Prof. Dr. Ümit Kocasakal ile görüşerek fotoğraf paylaşmasını değerlendiren Karahasanoğlu, 28 Şubat döneminden bugüne yaşananları hatırlattı.
“28 ŞUBAT'TAKİ MÜCADELENİN SONUCU BU MUDUR?”
Karahasanoğlu, başörtüsü yasakları döneminde muhafazakâr hukukçuların yaşadıklarına dikkat çekerek, kimseye kavga veya şiddet çağrısında bulunmadıklarının altını çizdi.
Ancak geçmişte inançlı insanlara karşı sert tutum alan çevrelere bugün dostluk görüntüleri verilmesini eleştiren Karahasanoğlu, “28 Şubat’taki mücadelenin sonucu bu mudur?” diye sordu.
İstanbul 2 Nolu Baro'nun kurulmasını da hatırlatan Karahasanoğlu; başörtüsü, dini değerler ve seçilmiş siyasetçiler konusunda geçmişte İstanbul Barosu yönetimlerinin takındığı tavırların unutulmaması gerektiğini savundu.
“KEŞKE YUNUS EMRE OLABİLSENİZ”
Karahasanoğlu, aynı mahalleden gelen eleştiriler karşısında “önyargı”, “nefret” ve “vicdana pranga” söylemlerinin kullanılmasına da tepki gösterdi.
“Keşke olabilseniz, Yunus Emre” diyen Karahasanoğlu, şahsi meselelerde hoşgörülü davranılmasını ancak inanç ve değerler konusunda aynı tavrın gösterilmemesi gerektiğini belirtti.
Karahasanoğlu yazısını, “Allah hepimize akıl fikir versin” ifadeleri ve hakkı hak, batılı batıl olarak görebilme duasıyla tamamladı.
ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>