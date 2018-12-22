Mustafa Sarıgül'den Eyüp açıklaması!

Mart ayında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde CHP’den Şişli Belediye Başkan aday adayı olan eski başkan Mustafa Sarıgül, Eyüp iddialarına cevap verdi.

Aday gösterilmesi halinde Şişli’yi eski günlerine döndüreceklerini söyleyen Sarıgül, “İlçeyi geçmişte olduğu gibi yine örnek bir yerel yönetim modeline kavuşturacağız, yeniden marka yapacağız” dedi.

"Biz Şişli’yle etle tırnak olmuşuz"

Eyüpsultan Belediye Başkan adaylığı için ismi geçen Mustafa Sarıgül, şunları söyledi:

Eyüp adaylığım doğru değil. Bu söylentiler nereden çıkıyor, kimler çıkarıyor, doğrusu bilemiyorum. Biz Şişli’yle etle tırnak olmuşuz. Dolayısıyla, siyaseti bu derinlikte kavrayamayanların yaptığı spekülasyonları ciddiye almıyorum. Yurttaşlarımız da bu söylentilere kulak asmasınlar. Aklımda da beynimde de hedefimde de sadece Şişli var.