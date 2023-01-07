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Spor Mustafa Sarıgül'den çok konuşulacak ofsayt açıklaması!
Spor

Mustafa Sarıgül'den çok konuşulacak ofsayt açıklaması!

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, futbolla ilgili yorumlarıyla yine gündeme oturdu. Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak uyarmıştık ve demiştik ki hızlı, enerjik, heyecan dolu futbol oynayalım ve ofsaytı kaldıralım. Ofsaytı kaldırmak için UEFA’ya başvuralım ki emek hırsızlığı olmasın. Ofsayt emek hırsızlığıdır" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 20:33:00 -
Mustafa Sarıgül'den çok konuşulacak ofsayt açıklaması!

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, futbolla ilgili yorumlarıyla yine gündeme oturdu. Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak uyarmıştık ve demiştik ki hızlı, enerjik, heyecan dolu futbol oynayalım ve ofsaytı kaldıralım. Ofsaytı kaldırmak için UEFA’ya başvuralım ki emek hırsızlığı olmasın. Ofsayt emek hırsızlığıdır" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Diyarbakır’da düzenlenen Güneydoğu Anadolu İl Başkanları toplantısına katıldı. Kayapınar ilçesindeki bir otelde yapılan toplantıya Sarıgül ile birlikte Genel Sekreter Teoman Mutlu, Genel Başkan vekili Hasan Aydın, Genel Başkan yardımcıları Şaban Gürbüz, Hüseyin Güzel, Zeynel Abidin Aktay, Mehmet Ali Demir, parti meclis üyesi Ender Karahasanoğlu, ile il başkanları ve parti üyeleri katıldı.

Konuşmaların ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Sarıgül, futbolda ofsaytın kaldırılması için UEFA’ya başvuru yapılması gerektiğini söyledi.

Sarıgül, “Ofsayt emek hırsızlığı. Fenerbahçe- Galatasaray maçı pazar günü oynanacak. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe ve Galatasaray maçındaki goller tartışma yarattı. Nedir efendim? 5 santimetre ayağı içerde, 5 santimetre ayağı dışarıda. Türkiye Değişim Partisi olarak uyarmıştık ve demiştik ki hızlı, enerji heyecan dolu futbol oynayalım ve ofsaytı kaldıralım. Ofsaytı kaldırmak için UEFA’ya başvuralım ki emek hırsızlığı olmasın. Ofsayt emek hırsızlığıdır. Bu nedenle Antalya, Malatya ve Sivasspor maçındaki durumu kamuoyunun takdirine bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

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