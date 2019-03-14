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Mustafa Sarıgül'den çocuklara müjde!

DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, ilçedeki çocuklara 'Liderlik Kampı' müjdesini verdi.

14 Mart 2019 Perşembe 17:58
Mustafa Sarıgül'den çocuklara müjde!

DSP'nin Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül Liderlik Kampı projesinin müjdesini verdi.

DSP'den Şişli Belediye Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül "Liderlik Kampı" olarak adlandırdığı projesinin detaylarını açıkladı.

"Liderlik Kampı'na götüreceğiz"

İşte Mustafa Sarıgül, Şişli için hazırladığı "Liderlik Kampı'' projesini şu ifadelerle açıkladı:

Bugünün çocukları yarının yöneticileri, liderleri, sanatçıları, iş insanları olacaklar. Bu nedenle ülkemizin geleceği için çocuklarımıza çok özel önem vereceğiz. Türkiye’nin kaderini onların değiştireceğine yürekten inanıyoruz.

Ama onları, “dünyaya açık” ve –en az onun kadar önemli olan-“özgüvenli” yetiştirmemiz şart.

Şişli’de oturan, okuyan çocuklarımızı belirli gruplar halinde Uludağ’a, Liderlik Kampı’na götüreceğiz. Orada bir “izci ruhu” ile çocuklarımızı kaynaştıracak, kendilerine güven duymalarını sağlayacak aktiviteleri yeniden başlatacağız. İçlerinden geleceğin dünya liderlerini çıkarmak için onlara destek olacağız.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:58
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