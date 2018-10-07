Mustafa Sarıgül kararını açıkladı!

Eski Şişli Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Sarıgül, Şişli Belediye Başkanlığı’na yeniden aday olduğunu belirterek, yerel seçimlerde rekor bir oyla başkan olacağını söyledi. Şişli’de bir davette konuşan Sarıgül, şunları söyledi:

Bazılarının gitme vakti geldi

“Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Çoğu gitti azı kaldı. Bazılarının da gitme vakti geldi. 48 aydır bütün çalışma arkadaşlarımdan, sivil toplum kuruluşlarından, mahalle muhtarlarımızdan, dernek başkanlarımızdan ricam, kent konseyinin gösterdiği bu duyarlılığı bütün arkadaşlarımızın göstermesini rica ediyorum."

En zor şey arkadan hançerlenmek

"Hayatta en zor şey arkadan hançerlenmektir. Hayatta en zor şey vefasızlıktır. Hayatta en zor şey bir kahvenin 40 yıl hatırını saymamaktır. Belediyemizde yıllarca birlikte görev yaptığım mesai arkadaşlarıma, emekçi kardeşlerime sesleniyorum. Hiçbirinizin asla endişesi olmasın. Birlikte Şişli’yi yeni baştan marka yapacağız.”