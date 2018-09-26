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Mustafa Sarıgül bombası! Şişli'yi istedi, "Eyüp'ü al" dediler

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, yeniden CHP'nin Şişli adayı olmak istediği ancak Genel Merkez'in bu talebi geri çevirdiği iddia edildi. Sarıgül'ün Şişli yerine Eyüpsultan'dan aday gösterileceği iddia edildi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 16:30
Mustafa Sarıgül bombası! Şişli'yi istedi, "Eyüp'ü al" dediler

Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimler için hazırlıklara başlayan CHP'de Mustafa Sarıgül bombası patladı. Yeniden Şişli Belediye Başkan adayı olmak isteyen Sarıgül'ün bu teklifi reddedildi. Sarıgül, Eyüpsultan Belediye Başkanı adayı gösterileceği iddia edildi. 

ŞİŞLİ'Yİ İSTEDİ AMA REDDEDİLDİ

2014 yılındaki yerel seçimlerde CHP'nin İstanbul büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve seçimi kaybeden eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, son dönemde yeniden Şişli Belediye Başkanı adaylığı istediğini seslendirmeye başlamıştı. Ancak Sarıgül'e Genel Merkez'den Şişli için vize çıkmadı.

NEDEN EYÜPSULTAN?

CHP yönetimi, Mustafa Sarıgül'e Şişli yerine Eyüpsultan ilçe belediye başkan adaylığını teklif ettiği öğrenildi. CHP kulislerinde konuşulanlara göre, Sarıgül de bu teklife şimdilik sıcak bakıyor. Sarıgül'ün Eyüp için düşünülmesinde ilçedeki sol tandanslı mahallelerdeki nüfus yoğunluğu ve muhafazakar seçmenin de Sarıgül'e sıcak bakabilecek olmasının etkili olduğu ifade ediliyor.

ŞİŞLİ'YE İNÖNÜ

CHP'nin Şişli Belediye Başkan adayının halen Şişli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hayri İnönü olacağı öğrenildi. Mustafa Sarıgül'ün kanlı bıçaklı olduğu Hayri İnönü'nün yeniden aday gösterilmemesi için de kulis yaptığı belirtiliyor. 

Kaynak: İnternethaber

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 16:30
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. Şişli
  4. Mustafa Sarıgül
  5. Eyüpsultan
  6. Hayri İnönü

YORUM YAZ

  • melih53melih5315 dk önce
    sarıgül halk tarafından çok sevilir.buna bizlerde dahiliz.kılıçdar harcadı sarıgülü.sarıgül chp içindeki zencidir.halktır.aynı zamanda liderdir..
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