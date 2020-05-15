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Mustafa Paşa Camii’nin avluna dev tente yapıldı

Gebze Belediyesi tarafından Mustafa Paşa Cami yönetiminin talebi doğrultusunda musalla taşının bulunduğu alana dev şemsiye görünümlü tente yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:43:06 -
Mustafa Paşa Camii’nin avluna dev tente yapıldı

Gebze Belediyesi tarafından Mustafa Paşa Cami yönetiminin talebi doğrultusunda musalla taşının bulunduğu alana dev şemsiye görünümlü tente yapıldı.


Gebze Belediyesi tarafından Mustafa Paşa Cami yönetiminin talebi yerine getirildi. Mustafa Paşa Cami yönetimi eski tentenin işlevini yitirmesi ve yeterli gelmemesi sebebiyle Gebze Belediyesinden yeni bir tente yapılmasını talep etti. Gelen talep doğrultusunda Mustafa Paşa Cami avlusuna dev tente yerleştirildi. Musalla taşlarının olduğu alana konumlandırılan dev şemsiye görünümlü tente 100 metrekare alanı yağmur ve güneşten koruyor.


Oldukça işlevsel olan dev tente ayrıca elektrik mekanizmasıyla istenildiği kadar açılıp kapatılabiliyor.

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