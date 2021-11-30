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Spor Mustafa Muhammed'de karar zamanı
Spor

Mustafa Muhammed'de karar zamanı

Galatasaray'da bir önceki sezona göre silik bir futbol oynayan ve Teknik Direktör Fatih Terim'in gözüne giremeyen Mustafa Muhammed için 31 Aralık artık son tarih...

Yeniakit Publisher
2021-11-30 10:59:00 -
Mustafa Muhammed'de karar zamanı

Galatasaray'da bir önceki sezona göre silik bir futbol oynayan ve Teknik Direktör Fatih Terim'in gözüne giremeyen Mustafa Muhammed için 31 Aralık artık son tarih...

Galatasaray 'da Mostafa Mohamed bilmecesi kafa karıştırdı. Fatih Terim kısa süre önce "Bonservisini almayı düşünüyoruz" demişti. Ancak Mısırlı oyuncunun 7 maçta 11'de oynamaması kafa karıştırdı. Fatih Terim, kısa bir süre önce Mostafa Mohamed ile olarak, "Bonservisini almayı düşünüyoruz" demişti. Ancak Terim, Mısırlı yıldızı son 7 maçta da 11'de oynatmazken, Malatya'da süre bile vermedi.

Bu tutum sonrası, "Terim memnun değilse 4 milyon Euro'ya bonservisi boşuna alınmasın" yorumları yapıldı. 4 golle Galatasaray'ın en skoreri yıldız futbolcunun opsiyonuyla ilgili kararın 31 Aralık tarihine kadar alınması gerekiyor.

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