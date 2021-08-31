Mustafa Muhammed gidiyor mu?
Galatasaray, Mısırlı forvet Mustafa Muhammed’in transferi için Bordeaux ile prensip anlaşması sağladı. Oyuncunun bonservisine sahip olan Zamalek kulübünün onayı ile birlikte transfer tamamlanacak.
Galatasaray, Mısırlı forvet Mustafa Muhammed’in transferi için Bordeaux ile prensip anlaşması sağladı. Oyuncunun bonservisine sahip olan Zamalek kulübünün onayı ile birlikte transfer tamamlanacak.
23 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek için Fransa'ya gitti. Muhammed'in bonservisini elinde bulunduran Zamalek Kulübü'nün onay vermesiyle bu transfer tamamlanacak.
Galatasaray'ın, 4 milyon euronun yanı sıra sonraki satıştan yüzde 15 pay vermesi halinde Mısırlı oyuncunun bonservisini alma hakkı var.
Sarı kırmızılıların, Mustafa Muhammed'i 8.5 ya da 9 milyon euroya Bordeaux'ya satacağı öğrenildi.
Galatasaray'ın, 23 yaşındaki oyuncunun sonraki satışından da yüzde 20 pay alacağı ifade edildi.