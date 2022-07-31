Mustafa Keser'den tarihi kapak!

İlk albümünü 1978 yılında çıkaran ünlü sanatçı Mustafa Keser, son günlerde yeni albümünün heyecanını yaşıyor. Geçtiğimiz gün Kartal Dragos'ta sahne alan Keser, müzik hayatına dair yaptığı açıklamaların yanı sıra dünya görüşüyle gündeme geldi.

"Aklımda Fikrimde Sen Varsın", "Gül Ali", "Seni Sevdim Bir Gül" ve "Karadır Kaşları" gibi parçalarla gönüllere taht kuran ünlü sanatçı Mustafa Keser, 57 yıldır müzik dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

Son dönemlerde Bülent Ersoy ile yaşadığı gerilim ile gündeme gelen Keser, Bülent Ersoy'un kendisine "Kürdo" demesiyle adeta çılgına dönmüş ve soluğu mahkemede almıştı.

Yalnızca 2 bölüm süren "Benzemez Kimse Bize" programından sonra birbirlerine düşman olan Bülent Ersoy ve Mustafa Keser arasındaki küslük devam ederken karşılıklı açılan davaların nasıl sonuçlanacağı merak konusu haline geldi.

"Müzik dışında pek bir şeyle ilgilenmeyi sevmiyorum" diyen ünlü sanatçı son günlerde bu kötü dönemi geride bırakarak yeni albümünün heyecanını hayranlarıyla paylaşıyor

Geçtiğimiz gün Kartal Dragos'ta sahne alan Keser, hem meslek hayatı hem de özel yaşantısı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

"Bizim halk ekonomiden yakınıyor ama, Amerika da Avrupa da aynı durumda. Hükümet ne yapsın?" diye sözlerine başlayan Keser, kendisine "yandaş" diyenlere ateş püskürdü.

"SANKİ BİZ VATAN HAİNİYİZ!"

Yasemin.com'un derlediği habere göre; Devlete ve vatana saygısı olduğunu ifade eden Keser "Benim siyasetle pek ilgim yok ki! Bu yandaş kelimesi de hoş değil. Misal ben Ak Parti'yi tutuyorum. Bana yandaş diyen arkadaş CHP'li değil mi? Bana yandaş diyen de yandaştır. Sanki biz vatan hainiyiz. Onlar iyi. Benim kimden ne çıkarım olabilir?

"Konser kapmak uğruna resepsiyonlara gidiyorlar" diyorlar. Kardeşim, benim Cumhurbaşkanı aracılığıyla gelmiş bir tane konserim yok. Bende devlet saygısı var, çağırdıklarında gidiyorum. Ayrıca yaptığı birçok hizmeti de beğeniyor ve onaylıyorum" şeklinde konuştu.

Dünya görüşünü de paylaşmayı ihmal etmeyen Keser, "Ben Türk'üm. Dinimi, imanımı severim. Buna göre de yaşamaya çalışıyorum" ifadeleriyle takdir topladı.



