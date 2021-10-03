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Medya Mustafa Keser lağımı patlatmaya kararlı: Yapacağım açıklamalarla bütün Türkiye şok olacak
Medya

Mustafa Keser lağımı patlatmaya kararlı: Yapacağım açıklamalarla bütün Türkiye şok olacak

Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in Star Tv'de beraber sundukları 'Benzemez Kimse Bize' adlı programa son verilmişti. Yaşanan gelişmeye ilişkin Bülent Ersoy'un kaprislerinin programın bitmesine neden olduğunu söyleyen Keser, bugün ise "Önümüzdeki günlerde olay yaratacak bazı açıklamalarım olacak. Bütün Türkiye şok olacak." ifadelerini kullanarak magazin dünyasının lağımını patlatacağının sinyalini verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 19:34:00 - 2021-10-03 19:35:29
Mustafa Keser lağımı patlatmaya kararlı: Yapacağım açıklamalarla bütün Türkiye şok olacak

 yeniakit.com.tr 

Mustafa Keser ile Bülent Ersoy'un Star Tv'deki 'Benzemez Kimse Bize' programına sadece iki bölüm sonra son verilmişti. Star Tv yönetiminin kararından sonra Bülent Ersoy'u hedef alan Mustafa Keser, programın yayından kaldırılmasına Bülent Ersoy'un kaprislerinin sebep olduğunu söylemişti. Bugün de gelişmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Keser, "Önümüzdeki günlerde bu hususta çok geniş, olay yaratacak bazı açıklamalarım olacak. Bütün Türkiye şok olacak." ifadelerini kullanarak magazin dünyasının lağımı patlatacağının sinyalini verdi.

'Bülent Ersoy yayına alkollü çıktı' iddiası

Programın ikinci bölümünde, Bülent Ersoy açılış konuşmasını yaparken, tuhaf haller sergilemiş ve Ersoy'un durumu sosyal medyada "yayına alkollü çıktı" yorumlarının yapılmasına sebep olmuştu. Rezilliklerle dolu magazin dünyasının baş figüranlarından Ersoy, yayına alkollü çıkmadığını ancak heyecanlandığını iddia etmişti.

'Aksaklıklar Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumlarından kaynaklandı'

Mustafa Keser ise yayın ortağı Bülent Ersoy'u hedef alarak, şunları söylemişti:

"Sevgili müzik dostları; Bülent Ersoy ile olan programla ilgili görüş ve düşünceleriniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu programa başlamadan önce sizlerin de izlediğiniz ve gördüğünüz gibi bazı aksaklıkların olabileceğini, programa başlamadan önce öngörmüştüm ancak, kendisinden hem yaş hem de sanatça daha büyük birinin yanında daha saygılı olacağını düşünerek programı kabul ettim.

Ve ne yazık ki yanıldım. Hepinizden bunun için özür diliyorum. Yukarıda zikrettiğim aksaklıklarda, yapımcımız sayın Polat Yağcı ve sayın Star TV kanal yönetiminin hiçbir dahli ve ilgisi yoktur.

Bütün aksaklıkları Sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır. İleriki günlerde de bir basın toplantısı yaparak bununla ilgili sizleri daha geniş bir çerçevede bilgilendireceğim."

Mustafa Keser: Bütün Türkiye şok olacak

Mustafa Keser'in "Bütün Türkiye şok olacak." ifadeleri ile duyurduğu açıklamasının, magazin dünyasının hangi rezilliklerini gündeme getireceği merak konusu oldu.

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