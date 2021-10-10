Mustafa Keser ipliğini pazara çıkarmıştı! Bülent Ersoy'a şok: Reddedildi

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Bülent Ersoy ile Mustafa Keser'in Star Tv'de beraber sundukları 'Benzemez Kimse Bize' adlı program ikinci bölümden sonra yayından kaldırıldı. Programın yayından kaldırılmasının sebebinin Bülent Ersoy’un kaprislerinin olduğunu belirten Mustafa Keser, geçtiğimiz günlerde ‘Türkiye şok olacak’ diyerek olayın perde arkasını anlatmıştı.

"Keser senin babanın uşağı mı?"

Keser, magazin dünyasının ‘diva’ lakabı ile ‘saygın kişilik’ olarak pazarladığı, erkekten kadına dönen Bülent Ersoy'un saygısız olduğunu söyleyerek şu açıklamalarda bulunmuştu:

İlk programda o kadar toz kalkmadı ama ikinci programda karşısında sanki hizmetçisi var, marabası var gibi muamele etti bana. Ben ondan 6-7 yaş büyük bir adamım. Bana oradan 'Keserrrr' diye bağırıyor. Kimsin sen? Ben bu usluptan rahatsız olduğum için bakmadım. Bir de 'Keser'i çağırdım bakmadı' diyor. Keser senin babanın uşağı mı?

Yaptığı açıklamalarla magazin dünyasının perde arkasını ifşa eden Keser, “İnsani ve ahlaki durumların neler olduğunu bu iki programda gördüm. Yönetmene bağırır, rejisöre bağırır... Ona buna bağırır...” diyerek tepkisini dile getirmişti.

"Seni diva değil, divan yaparlar"

Ersoy'a "Seni diva değil, divan yaparlar." diyen Keser'in, Youtube kanalında yaptığı açıklamalar binlerce kişi tarafından izlendi.

Bülent Ersoy videoya erişim engeli istedi

Keser'in yaptığı açıklamaların ardından Bülent Ersoy 'kişilik haklarıma saldırı var' diyerek Keser'in videosuna erişim engeli getirilmesi için İstanbul Adliyesi'ne başvuruda bulundu.

Reddedildi

Ancak nöbetçi hakimlik, söz konusu videoda hakaret veya kişilik haklarına saldırı olmadığına kanaat getirerek söz konusu talebi reddetti.