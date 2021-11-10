Mustafa Kemal ölüm yıldönümünde anılıyor

HABER MERKEZİ

10 Kasım 1938 Dolmabahçe’de hayata gözlerini yuman Atatürk çeşitli etkinliklerle anılacak. Aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, yurtdışı temsilciliklerimiz ve misyonlarımızda da anma törenleri gerçekleştirilecek.

Mustafa Kemal için mevlit!

Öte yandan; Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla Bezmialem Valide Sultan Camii’nde mevlit okutulacak. Vefat ettiğinde, kendi çevresindeki isimlerin, cenaze namazı üzerinden “kılınıp kılınmayacağı” açısından tartışma yaşanan M. Kemal için İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi: “İlimizde düzenlenen anma programları kapsamında, 2019 ve 2020 yıllarında olduğu gibi bu yıl da Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü koordinesiyle Bezmialem Valide Sultan Camii’nde (Dolmabahçe Camii), 10 Kasım Çarşamba günü saat 12.15’te mevlit programı düzenlenecektir.”