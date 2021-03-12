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Aktüel "Mustafa Kemal için namazı bıraktım" diyen general hayatını kaybetti
Aktüel

"Mustafa Kemal için namazı bıraktım" diyen general hayatını kaybetti

"Mustafa Kemal'e hakaret edildiği için namaz kılmayı bıraktım" diyen Emekli Orgeneral, Halit Edip Başer tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 19:20:00 - 2021-03-12 21:25:57
"Mustafa Kemal için namazı bıraktım" diyen general hayatını kaybetti

"Mustafa Kemal için namaz kılmayı bıraktım" diyen Emekli Orgeneral, Halit Edip Başer sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

Genelkurmay İkinci Başkanlığı ve 2. Ordu Komutanlığı görevlerinde bulunan Başer, 2002 yılında emekli olmuştu.

Başörtüsü ile ilgili sözleri nedeniyle terfi ettirilmemişti

İyi derecede İngilizce bilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarihindeki tek doktora sahibi orgeneral olan Başer, "Ordu başörtüsüne karşı değil" şeklinde bir konuşma yaptığı için terfi ettirilmemişti.

Halit Edip Başer kimdir?

Halit Edip Başer, 1942 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya geldi.

1961'de Kara Harp Okulu'ndan, 1963'de Piyade Okulu'ndan mezun oldu. 1970 yılına kadar Türk Kara Kuvvetleri'ne bağlı çeşitli birliklerde Takım ve Bölük Komutanlığı yaptı. 1972 yılında Kara Harp Akademisi'nden mezun oldu. Kurmay Subay olarak Brüksel'deki NATO Uluslararası Askeri Karargahında Harekât Dairesi Cari Harekât Plan Subaylığı, Genelkurmay Strateji Plan Dairesi Strateji Şubesi Kısım Amirliği, Kara Kuvvetleri Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

1986 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Napoli'deki NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı'nda İstihbarat Daire Başkanlığı ve 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu.

1990 yılında Tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Genelkurmay Plan Harekât Daire Başkanlığı, Kara Harp Okulu Komutanlığı ve Başbakan Askeri Danışmanlığı görevlerini yürüttü.

1994 yılında Korgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 3. Kolordu Komutanlığı görevinde bulundu.

1998 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay II. Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 2. Ordu Komutanlığı'na atandı. 30 Ağustos 2002 tarihinde emekli oldu.

Emekli olduktan sonra Eylül 2006 - Ocak 2007 tarihleri arasında Türkiye-ABD-Irak arasındaki üçlü mekanizmada kurulan "PKK ile Mücadele Özel Koordinatörü" olarak görev yaptı. Daha sonra Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

 

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Yorumlar

Üstad Kadir Mısıroğlu

Mekanı onun yanı olsun
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VATANSEVER

TAMAM İŞTE BİZ MÜSLİMANLARDA CENAZE NAMAZINI BIRAKALIM DİREK GÖMÜLSÜN GİTSİN
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