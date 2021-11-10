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Gündem Mustafa Kemal en son bakın hangi dergiyi okumuş!
Gündem

Mustafa Kemal en son bakın hangi dergiyi okumuş!

Mustafa Kemal’in ölmeden önce en son Türk Tarih Kurumu'nun çıkarttığı Belleten dergisini okuduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 12:13:00 -
Mustafa Kemal en son bakın hangi dergiyi okumuş!

Mustafa Kemal’in 83'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla hayatı hakkında bir çok merak edilen konu araştırılıyor.

Mustafa Kemal, en son kitabını hasta olduğu son zamanlarında okudu. Kendisini iyi hissettiği bir gün, 15 Ekim 1938 Cumartesi günü, Prof. Dr. Afet İnan’ı çağırtan Mustafa Kemal, Türk Tarih Kurumu’nun çalışmaları hakkında bilgi istedi. Mustafa Kemal daha sonra Türk Tarih Kurumu tarafından çıkarılan "Belleten" adlı dergiyi görmek istedi.

Mustafa Kemal’in okuduğu en son eser, Belleten dergisinin 5/6 sayılı nüshalarıydı.

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