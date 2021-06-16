  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
UEFA'dan Murat Ilgaz'a görev
Sivasspor'un rakibi belli oldu
Bakan Kurum, müsilaj temizliğinde gelinen noktayı paylaştı
Çin fiyatları düşürmek için harekete geçti! Satışa çıkaracaklar
Siyaset Mustafa Kamalak yine yaptı yapacağını!
Siyaset

Mustafa Kamalak yine yaptı yapacağını!

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün partideki yeni hamlesine ilişkin paylaşımlarda bulunan Saadet Partisi eski başkanı Mustafa Kamalak, ‘Vebali büyük olanla ittifak olmaz' söylemine devam ederek Asiltürk'ün çıkışına yönelik 'Yanlış işler' nitelendirmesinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 14:49:00 -
Mustafa Kamalak yine yaptı yapacağını!

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sosyal medya hesabı üzerinden partisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Asiltürk, güçlü bir Saadet Partisi teşkilatı oluşturmak için kendi gözetiminde bir liste hazırlanarak partisinin kongre başkanlığına sunacaklarını belirtti. Asiltürk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'dan sonra Saadet Partisi'nde görev yapanların sadece iktidarı tenkit etmekle yetindiğini söyledi.

Aynı söyleme devam etti

Asiltürk'ün bu çıkışının ardından Saadet Partisi eski başkanı Mustafa Kamalak'tan da bir çıkış geldi. Kamalak, Asiltürk’ün yerinde tespitleri karşısında İstanbul Sözleşmesini kaldıran, Ayasofya’yı açan Taksim Cami açarak Erbakan’ın hayalini gerçekleştiren AK Parti’yi hedef alarak eski ‘Vebali büyük olanla ittifak olmaz’ söylemine devam ederek, 10 Ocak tarihinde attığı tweeti tekrar retweetledi.

Asiltürk'e 'yanlış işler' nitelendirmesi

Erbakan Hoca’nın mirasına sahip çıktığını öne sürerek yıllarca Erbakan’ın karşısında siyaset yapan CHP ile ittifaka ses çıkarmayan Kamalak, yeni yaptığı paylaşımında ise Asiltürk'ün paylaşımlarına yönelik 'Yanlış işler' nitelendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kaan can

Sayın kamalak ak partinin vebali büyükte chp hdp iyipartinin veballeri çok mu küçük bari tarafsız kalin
  • Yanıtla

Eyy akit

Eyy akit gazetesi ve avanesi ırakı parçalayan milyonlarca insanın katliamına sebep olan zinayı suç olmaktan çıkaran faiz dünya gerçeği diyen dinlerarası diyalog yapan fetoşu başımıza bela eden AKP ye diyeceğin laf yokmu hiç ne diyelim 
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay