Mustafa Kamalak yine yaptı yapacağını!

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, sosyal medya hesabı üzerinden partisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Asiltürk, güçlü bir Saadet Partisi teşkilatı oluşturmak için kendi gözetiminde bir liste hazırlanarak partisinin kongre başkanlığına sunacaklarını belirtti. Asiltürk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'dan sonra Saadet Partisi'nde görev yapanların sadece iktidarı tenkit etmekle yetindiğini söyledi.

Aynı söyleme devam etti

Asiltürk'ün bu çıkışının ardından Saadet Partisi eski başkanı Mustafa Kamalak'tan da bir çıkış geldi. Kamalak, Asiltürk’ün yerinde tespitleri karşısında İstanbul Sözleşmesini kaldıran, Ayasofya’yı açan Taksim Cami açarak Erbakan’ın hayalini gerçekleştiren AK Parti’yi hedef alarak eski ‘Vebali büyük olanla ittifak olmaz’ söylemine devam ederek, 10 Ocak tarihinde attığı tweeti tekrar retweetledi.

Asiltürk'e 'yanlış işler' nitelendirmesi

Erbakan Hoca’nın mirasına sahip çıktığını öne sürerek yıllarca Erbakan’ın karşısında siyaset yapan CHP ile ittifaka ses çıkarmayan Kamalak, yeni yaptığı paylaşımında ise Asiltürk'ün paylaşımlarına yönelik 'Yanlış işler' nitelendirmesinde bulundu.