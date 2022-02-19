Mustafa İslamoğlu'nu far görmüş tavşana döndürecek yazı

Dün “Ayasofya’nın müze olmasının hesabı sorulmalıdır. Fatih’in vakfiyesinde aynen şu ibareler yer almaktadır: Bu mabedi mabet olmaktan çıkaranlar olursa bir gün, Allah’ın melekleri ve tüm lanet edenlerin laneti onun üzerine olsun. Ta o zamandan bunu görmüştür Fatih Sultan Mehmet Han. Bir gün gelir inşallah özgürlüğüne kavuşur” diyen, bugün ise tornistan edip "Ayasofya’nın camiye çevrilmesi esasen Kur'ân-ı kerime aykırı bir eylemdir" diye zırvalayan Mustafa İslamoğlu'na Fuat Uğur'dan ayar geldi. Uğur, Türkiye gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

" “İnsanda insanlığın tüm hâlleri bulunur” demiş Monteigne.

Ama Fransız filozofun bahsettiği bu “hâller”den, kendini ilahiyatçı olarak tanıtan Mustafa İslamoğlu’nun hâllenmelerini anlayamayız.

İslamoğlu Ayasofya konusunda dün:

“Ayasofya’nın müze olmasının hesabı sorulmalıdır. Fatih’in vakfiyesinde aynen şu ibareler yer almaktadır: Bu mabedi mabet olmaktan çıkaranlar olursa bir gün, Allah’ın melekleri ve tüm lanet edenlerin laneti onun üzerine olsun. Ta o zamandan bunu görmüştür Fatih Sultan Mehmet Han. Bir gün gelir inşallah özgürlüğüne kavuşur.”

Demişti.

Bugün de Alman devletinin yayın organı DW’den fonlanan Nevşin Mengü’ye bir röportaj vererek aşağıdaki sözleri söyledi:

“Ayasofya’nın camiye çevrilmesi esasen Kur'ân-ı kerime aykırı bir eylemdir. Anlatabiliyor muyum? Fetih suresi nedir ona bakmak lazım. Peygamberimizin müşriklerle yaptığı Hudeybiye barış anlaşmasının sonucunda inen sure Fetih suresidir. Bugün Fetih suresini okuyorlar İstanbul’un alınışında. Ne kadar cehalet var görüyor musunuz? Kılıçla hutbeye çıkıyorlar vesaire. Fetih bu değil, fetih bir insan yüreğinin fethedilmesidir. Yani ilahi koruma altındadır tüm mabetler. Kur'ân’ın koruması altındadır. Kur'ân'la çakışmıyor, çatışıyor bu uygulama.”

Şarkıcısı öyle, “İlahiyatçısı” desen böyle.

Tuhaf bir insan malzemesi var bu ülkede vesselam..."