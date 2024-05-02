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Siyaset Mustafa Ilıcalı Akit TV’de açıkladı! Temel Karamollaoğlu'nun adaylık kararı belli oldu
Siyaset

Mustafa Ilıcalı Akit TV’de açıkladı! Temel Karamollaoğlu'nun adaylık kararı belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-02 17:00:00 - 2024-05-02 17:07:39
Mustafa Ilıcalı Akit TV’de açıkladı! Temel Karamollaoğlu'nun adaylık kararı belli oldu

AK Parti Erzurum eski milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun adaylık kararını Akit TV'de açıkladı.

 RECEP YEŞİL 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun adaylık kararı belli oldu.

AK Parti Erzurum eski milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Karamollaoğlu'nun adaylık kararını Akit TV'de açıkladı.

Ilıcalı canlı yayınında Temel Karamollaoğlu’yla konuştuğunu ve tekrar aday olmayacağını dile getirdi.


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