0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Mustafa Erdilman Milli Takımda

Antalyaspor’un genç futbolcularından Mustafa Erdilman U15 Milli Takımımızın aday kadrosuna davet edildi.

23 Nisan 2019 Salı 10:43
Mustafa Erdilman Milli Takımda

Antalyaspor’un genç futbolcularından Mustafa Erdilman U15 Milli Takımımızın aday kadrosuna davet edildi. U15 Milli Takımımızın 28 Nisan-4 Mayıs 2019 tarihlerinde İtalya’da katılacağı Uluslararası Delle Nazioni Turnuvası müsabakalarının aday kadrosuna davet edilen Mustafa Erdilman 25 Nisan 2019 Perşembe günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde milli takım kampına katılacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 10:43
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaymakam Göktaş: Yaşlılarımızın sorunlarını çözmek sosyal adaletin bir gereğidir
    1. Kaymakam Göktaş: Yaşlılarımızın..
    2. Avrupa’dan gelen 140 Türk öğrenci..
    3. Potada derbi heyecanı
    4. Geçmişe yolculuğun mekanı: 'Zaman..
    5. Jandarmadan dronelu trafik uygulaması
    6. Taksim’de 23 Nisan coşkusu
    7. Yalnızca bir ayda tığ gibi olmanızı..
    8. Menteşe’de kaza
    9. Okul kütüphanesine Şehit Jandarma..
    10. Düşler vadisi Galatasaraylıların..
    11. Son yıllarda fiyatı hiç bu kadar..
    12. (Özel) Pendik’te kahvehaneyi silahla..
    13. Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı..
    14. Asya borsaları
    15. (Özel)Karaköy’de denize düşen bir..
    16. Şişecam Cam Ambalaj, ihracatta..
    17. Fowler, Avustralya liginde takım..
    18. Ayak morarması ve şişmesine ne iyi gelir
    19. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma..
    20. Dev operasyon! 1452 kişi yakalandı
    21. Kıbrıs Gazisine son görev
    22. Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na 'şehit..
    23. 81 ilde "Huzurlu Sokaklar Uygulaması"
    24. Ümraniyespor, Akhisarspor'a konuk olacak
    25. Türk heyeti, Atomexpo 2019 Fuarı ve..
    26. Başkan Oğuz koltuğunu minik..
    27. TBMM'nin açılışının 99. yıl dönümü
    28. Mustafa Erdilman Milli Takımda
    29. Türkiye Kupası'nda finalistler belli..
    30. Antalyaspor triatlonda 3’te 3 Yaptı
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    Fehmi Koru bunu dedi: Tuzak var
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    ABD ile yeni kriz kapıda! Türkiye dahil 8 ülke...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...
    MHP'den Payzın, Zeyrek ve Şener'e sert tepki: Maruf müptezel...

    Günün Karikatürü

    23 Nisan 2019
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Şehidin ailesi konuştu: Kılıçdaroğlu'nun gelmesini istemedik
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı
    Organize değil halk! Yumruk atan şahıs şehidin köylüsü çıktı