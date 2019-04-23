Mustafa Erdilman Milli Takımda Antalyaspor’un genç futbolcularından Mustafa Erdilman U15 Milli Takımımızın aday kadrosuna davet edildi.

Antalyaspor’un genç futbolcularından Mustafa Erdilman U15 Milli Takımımızın aday kadrosuna davet edildi. U15 Milli Takımımızın 28 Nisan-4 Mayıs 2019 tarihlerinde İtalya’da katılacağı Uluslararası Delle Nazioni Turnuvası müsabakalarının aday kadrosuna davet edilen Mustafa Erdilman 25 Nisan 2019 Perşembe günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde milli takım kampına katılacak.

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