Mustafa Edib'den Lübnan'da "teknokrat hükümet kurma" sözü

BEYRUT (AA) - Lübnan'da yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib, yerel ve uluslararası düzeyde güven kazanacak "teknokrat hükümet" kurma vaadinde bulundu.

Müslüman ve Hristiyan siyasi grupların destekleriyle hükümeti kurma görevini alan Edib, başkent Beyrut'ta Meclis Başkanı Nebih Berri'nin yanı sıra eski başbakanlar ve siyasi güçlerin liderleriyle istişare görüşmelerini tamamladı.

Edib, görüşmelerin ardından yaptığı basın açıklamasında, kuracakları yeni hükümetin zorlukları aşmasının yanı sıra Lübnanlılar ile bölgesel ve uluslararası güveni yeniden kazanmak için teknokratlardan oluşması gerektiğini belirtti.

Siyasi yetkililerden kabinenin biran önce kurulması yönünde ciddi bir istek gördüğünü anlatan Edib, "Lübnanlılar arasındaki ortak noktalar, ihtilaflardan çok daha fazladır." dedi.

Mustafa Edib, bugünkü görüşmelerde en çok iç barış, ekonomik ve toplumsal kriz, Beyrut Limanı'nda yaşanan felaket ve altyapıyı kalkındırmaya odaklandığını aktararak, "Gün çalışma günüdür. Konuşma değil." ifadesini kullandı.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama ve hükümetin istifası

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişen Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta istifasını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Avn, Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturma görevini 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e vermişti.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla daha da zor duruma düşmüştü.



