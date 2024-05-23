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Gündem Mustafa Destici’den sokak köpeği açıklaması! “Saldırgan olanların uyutulmasını destekliyoruz”
Gündem

Mustafa Destici’den sokak köpeği açıklaması! “Saldırgan olanların uyutulmasını destekliyoruz”

Yeniakit Publisher
2024-05-23 14:21:00 -
Mustafa Destici’den sokak köpeği açıklaması! "Saldırgan olanların uyutulmasını destekliyoruz"

BBP Lideri Mustafa Destici, hükümetin çıkaracağı başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenlemeyi desteklediklerini belirtti. Destici, "İktidarıyla muhalefetiyle çözümü birlikte bulmamız lazım" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sokak köpekleri düzenlemesi soruldu

Karşılıklı açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan iki lidere başıboş köpek sorunuyla ilgili hükümet tarafından hazırlanmakta olan düzenleme soruldu.

"Hastalıklı ve saldırgan köpekleri uyutuyoruz"

Düzenlemeye ilişkin açıklama yapan Destici, ellerinde bulunan belediyelerde hastalıklı ve saldırgan olan köpeklerin uyutulması konusunda gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.

"Düzenlemeye destek vereceğiz"

Destici, hükümet tarafından yapılacak düzenlemeye parti olarak destek vereceklerini söyledi.

"İktidarıyla muhalefetiyle çözümü birlikte bulmamız lazım"

BBP Lideri Destici başıboş köpekler konusundaki düzenlemeye ilişkin şunları söyledi:
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Neticede biz BBP olarak bize teslime dilen belediyelerde bir ay içinde bu çalışmaları başlatacağımızı ve sokaklarımızı hastalıklı ve saldırgan sokak köpeklerinden temizleyeceğimizi ifade ettiler. Belediyelerimiz bu çalışmalarını tamamladılar. Şu anda köpekler toplanıyor. Tedavi görecekler tedavi görecekleri yerlere, barınak imkanı olanlar barınaklara, hastalıklı ve terbiye edilemeyecek şekilde saldırgan olanların da uyutulması konusunda biz çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu konuda devletimizin yasa hazırlığı içinde olduğunu duymaktan da büyük bir memnuniyet duyduk. Bu yasa teklifini de desteklediğimizi ifade ediyorum. İktidarıyla muhalefetiyle çözümü birlikte bulmamız lazım. Şu ana kadar bildiğimiz haliyle bizim seçim öncesi söylediğimiz her şeyin o yasa içerisinde birebir olduğunu görüyoruz.

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