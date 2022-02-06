  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Özel sporculardan koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a dua

6 Şubat 1973: Generallerden Hükümete Cumhurbaşkanı Seçimi Baskısı Yapılması

Meteoroloji yeniden uyardı! Gün verdi: Kar geri dönüyor

Amerika’nın uzaylıları sakladığı düşünülen 51. Bölgeden şok görüntü yayınlandı Uydudan böyle görüntülendi

06.02.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Erdoğan'ın sağlığına yönelik suç içerikli paylaşım yapanlara soruşturma: Gözaltı var

Kılıçdaroğlu söz vermişti... CHP'li belediye yapmamak için mahkemeye koştu!

Melih Gökçek tokadı yapıştırdı! Derya Büyükuncu'nun skandal paylaşımına bomba cevap

FETÖ'cüler böyle yemin etmiş

ABD, olası Rusya Ukrayna savaşının bilançosunu tüm dünyaya servis etti Binlercesi ve milyonlarcası…
Gündem Mustafa Destici kaza yaptı
Gündem

Mustafa Destici kaza yaptı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Kırıkkale'de yola fırlayan köpeğe çarptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 14:29:00 -
Mustafa Destici kaza yaptı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Kırıkkale'de yola fırlayan köpeğe çarptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, sabah saatlerinde Kırşehir-Kırıkkale kara yolu üzerindeki Hasandede köyü mevkiinde kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde partisinin kongresine katılmak için yola çıkan Destici'nin içinde bulunduğu 06 BBP 01 plakalı makam aracı, Hasandede köyü yakınlarında yola aniden fırlayan köpeğe çarptı.

Otomobilde maddi hasar oluşurken, yola fırlayan köpek ise telef oldu. Kazada yaralanan kişinin olmadığı öğrenildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay