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Spor Mustafa Denizli'den TFF'ye eleştiri
Spor

Mustafa Denizli'den TFF'ye eleştiri

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'de milli takımın başına geçecek kalitede bir teknik adam bulamadı." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 10:52:00 - 2021-09-18 11:05:22
Mustafa Denizli'den TFF'ye eleştiri

A Milli Takım'da Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından, takımın başına kimin geçeceği merak konusu oldu.

Güneş'in ardından takımın başına yeniden Türk teknik adam getirilmesi beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı ve Türkiye Futbol Federasyonu Almanya U21 Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la prensip anlaşmasına vardı.

Yabancı kuralının tepkilere yol açtığı dönemde Milli Takım'ın başına yabancı hoca getirilmesi tartışmalara yol açtı.

Konuyla alakalı Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Denizli konuyla ilgili, "Esasında tepkilerini iyi veren, duyarlı bir kamuoyumuz var. Hem meslek hayatımdan hem futbolculuk hayatımdan arkadaşımız Şenol Güneş hakkında Fatih (Terim) hoca geçen hafta son derece açık beyanlarda bulundu. Onun üzerine bir şey ilave etmeye gerek yok. Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye'de milli takımın başına geçecek kalitede bir teknik adam bulamadı. Bunu demek lazım. Onun dışında başka ilave edecek bir şey yok." dedi.

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