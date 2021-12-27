Mustafa Denizli için yolun sonu gözüküyor!

Lige büyük umutlarla başlayan Altay, iyi bir başlangıç yapmasına rağmen ilerleyen süreçte beklenen başarıyı gösteremedi. İzmir ekibinin tecrübeli hocası Mustafa Denizli lig sonu hedefini en az 50 olarak belirlese de Altay ilk yarıyı 19 maç sonunda 18 puanla noktaladı.

Üçüncü lige kadar düşen üst üste şampiyonluklarla 1.Lig'e yükselen ve geçtiğimiz sezonun bitimine 2 hafta kala takımının başına Mustafa Denizli'yi geçiren Altay, 18 yıl aranın ardından Süper Lig'e çıkmıştı.

Altay’ın Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup olduğu maçın ardından yaptığı açıklamada Mustafa Denizli, “Benim üzerimdeki etkisi herkesten fazla oluyor. Ben burada yetiştim. Kendim ve takımımın ne olduğunu biliyorum. Zor dönem yaşadık. Bunu mutlaka aşacağız. Benim hayatım iddialarla geçti. Dolayısıyla kötü serinin sona erdiğini düşünüyorum. Bu takıma olan güvenim hiç eksilmedi, eksilmesi mümkün değil.

Devre arasında imkanlarımız nedir bakacağız. İmkanlarımız el verirse alamadığımız 2 transferi yapacağız. Zor bir ilk yarıyı geride bıraktık. İyi oynadığımız birçok maçı kazanamadık. Geçen hafta ve bu hafta ile ciddi oyun farkı vardı. Neticede bu mücadeleye devam edeceğiz. Bu takımın iyi yerlerde olacağından kimsenin şüphesi yok. Yaşadığım üzüntü herkesten fazla. 18 yılımın geçtiği camiada çok üzülüyorum” dedi.