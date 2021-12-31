  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Mustafa Denizli: Hayatımız zorluklarla geçti
Spor

Mustafa Denizli: Hayatımız zorluklarla geçti

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Altay'da Mustafa Denizli açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 01:22:00 -
Mustafa Denizli: Hayatımız zorluklarla geçti

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda İzmir ekibi Altay'ı ağırladı. Karşılaşmayı 1-0 kaybeden İzmir temsilcisi Altay, turnuvaya havlu attı.

Karşılaşma sonrası Altay teknik direktörü Mustafa Denizli, değerlendirmelerde bulundu.

"İkinci yarı bizim adımıza daha olumluydu"

Denizli "Bu turun her iki takım için de turun en zor eşleşmesiydi. Sahadaki mücadele de bunu örneği oldu. İkinci yarı bizim adımıza daha olumluydu. Elendiğimiz için üzülüyoruz. Bizim için iç saha - dış saha problemi yok, bunu da sahada gösterdik. Elenmek üzücü, Beşiktaş'ı kutlarım." ifadelerini kullandı.

"Bu takımdan şüphem yok"

Denizli, 12 maçlık kazanamama serisine de değinerek "Ligdeki durum, bizi ciddi şekilde üzen bir süreç. İyi oynayıp kazanamadığımız maçlar da oldu ama benim bu takımdan şüphem yok. Bu takıma duyduğum güven hiçbir zaman azalmadı. Bizim hayatımız zorluklarla, mücadelelerde geçti. Bunları da aşacağız, aşarız." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Rosier ve Muhammed Nadiri arasındaki mücadelede kendilerine penaltı verilmemesi hakkında ise Mustafa Denizli şu ifadeleri kullandı:

"Yorum, beni farklı bir konuma getirir"

"Penaltı pozisyonu hakkında yorum yapmaya gerek yok. Hakemler ve izleyenler yorum yapar. Yorum yapmam, beni farklı bir konuma getirir. Bu yüzden yorum yapmak istemiyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay