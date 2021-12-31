Mustafa Denizli: Hayatımız zorluklarla geçti

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda İzmir ekibi Altay'ı ağırladı. Karşılaşmayı 1-0 kaybeden İzmir temsilcisi Altay, turnuvaya havlu attı.

Karşılaşma sonrası Altay teknik direktörü Mustafa Denizli, değerlendirmelerde bulundu.

"İkinci yarı bizim adımıza daha olumluydu"

Denizli "Bu turun her iki takım için de turun en zor eşleşmesiydi. Sahadaki mücadele de bunu örneği oldu. İkinci yarı bizim adımıza daha olumluydu. Elendiğimiz için üzülüyoruz. Bizim için iç saha - dış saha problemi yok, bunu da sahada gösterdik. Elenmek üzücü, Beşiktaş'ı kutlarım." ifadelerini kullandı.

"Bu takımdan şüphem yok"

Denizli, 12 maçlık kazanamama serisine de değinerek "Ligdeki durum, bizi ciddi şekilde üzen bir süreç. İyi oynayıp kazanamadığımız maçlar da oldu ama benim bu takımdan şüphem yok. Bu takıma duyduğum güven hiçbir zaman azalmadı. Bizim hayatımız zorluklarla, mücadelelerde geçti. Bunları da aşacağız, aşarız." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Rosier ve Muhammed Nadiri arasındaki mücadelede kendilerine penaltı verilmemesi hakkında ise Mustafa Denizli şu ifadeleri kullandı:

"Yorum, beni farklı bir konuma getirir"

"Penaltı pozisyonu hakkında yorum yapmaya gerek yok. Hakemler ve izleyenler yorum yapar. Yorum yapmam, beni farklı bir konuma getirir. Bu yüzden yorum yapmak istemiyorum."