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Spor Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Spor

Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bugün, hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulubü’nün eski başkanı Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 16:44:00 -
Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bugün, hastaneye kaldırılan Galatasaray Kulubü’nün eski başkanı Mustafa Cengiz’in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp, şu bilgileri verdi:

“Hastamız Mustafa Cengiz, evinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında hastanemize getirilmiş olup, planlanan işlemler sırasında nöbet geçirmiştir. Kendisine acilen müdahale yapılmış ve durumu çok hızlı olarak kontrol altına alınmıştır. Yapılan ilk değerlendirilmelerinde yaşamını tehdit eden bir bulgu saptanmayan Sayın Cengiz, halen yatan hasta servisinde takip altındadır”

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