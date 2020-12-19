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Spor Mustafa Cengiz: Hakem kararları maçın önüne geçiyor
Spor

Mustafa Cengiz: Hakem kararları maçın önüne geçiyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hakem hatalarından en fazla zararı gören takım olduklarını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 22:23:00 -
Mustafa Cengiz: Hakem kararları maçın önüne geçiyor

Mustafa Cengiz oldukça sert açıklamalarda bulunurken, "Hakemler formsuz. Netice itibarıyla bu bize zarar vermekte. Rakiplerimize de zarar vermekte. Geçen yıl total olarak baktığımızda hakem hatalarından en fazla zararı gören takımız." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de hakem kararlarının maçın önüne geçtiğini ifade eden Sarı Kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz, "Taraftar olarak asabımız bozuk. Yenilgilerin üzüntüsü daha uzun, galibiyetlerin sevinci daha kısa sürüyor. Belki insan yaradılışı böyle. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak şunu söyleyebilirim ki, bu sene hakemler daha formsuz. Sadece bizim maçta, sadece bizimle ilgili değil. Rakip de mutlu değil. Oynanan her maçta maalesef hakemler maçın önüne geçmekte. Bu çok tehlikeli bir gelişme. Hakemler formsuz. Netice itibarıyla bu bize zarar vermekte. Rakiplerimize de zarar vermekte. Geçen yıl total olarak baktığımızda hakem hatalarından en fazla zararı gören takımız. Biz bunun sürgit, ilanihaye böyle devam etmesini istemiyoruz." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu'na hakemlerin adaletli davranması yönünde çağrı yapan Cengiz, "Buradan Türkiye Futbol Federasyonu'nu uyarıyorum. Lütfen ilgili kurumlarını uyarsın. Hakemler daha dikkatli olsun. Özellikle bizlere, oyuncularımıza, teknik heyetimize çok rahat kart göstermekteler. Bize karşı çok cesurlar. Biz aynı cesareti rakiplerimize de bekliyoruz. Eğer bir Galatasaraylı futbolcuya çok rahat sarı veya kırmızı kart veriyorlarsa, aynı pozisyonlarda diğer rakiplere de vermesi gerekiyor ya da bize de vermemesi gerekiyor. Bu teknik heyetimiz için de futbolcularımız için de geçerli. Hakem camiası Türk futboluna el freni olmamalı, Türk futbolunun gerisine düşmemeli. Tam tersine Türk futboluna önderlik etmeli. İyi, düzgün futbol oynayanı, mertçe mücadele edeni, yere yatmayanı, vakit geçirmeyeni değil kendisine ölmüş gibi faul yapıldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkanlar bence cezalandırılmalı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı yenmenin kolay iş olmadığını ve bunu başaran rakipleri tebrik ettiklerini ifade eden Mustafa Cengiz, "Seyircimizin olmaması belki bizim aldığımız sonuçlarda etken; fakat biz yenildik. Yenilgiyi kabul etmek de bir vakar ve asalet gerektirir. Galatasaray taraftarı, camiası bu vakar ve asalet içindedir. Biz en yüksek taraftar ve seyirci sayısına sahip olmamıza rağmen bir gün sahaya inmedik. Bir gün hakem kovalamadık. Bir gün etrafı yakmadık. Biz bununla övünç duyuyoruz. Galatasaray kültüründe yenilgiyi kabul etmek, onu özümsemek asaleti ve vakarı vardır. Bu bir realite. Bunu olaylar da perçinliyor ve gösteriyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na ve ilgili kurumlara buradan rica ediyorum. Lütfen formsuz hakemleri bizim maçlarımıza vermesinler. Tabii ki bunu diğer rakipler için de söylüyorum. Biz yenilgiyi de kabul ederiz. Bizi yenen rakiplerimizi tebrik ediyorum. Galatasaray'ı yenmek kolay bir iş değil. Onları kutluyorum. Lütfen hakem camiası ve oyunun aktörleri dikkatli olsunlar." diyerek sözlerini noktaladı.

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