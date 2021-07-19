Mustafa Balbay'ın tek rakibi logo! Uğur Dündar reytingleri görünce donakaldı

Eski CHP Milletvekili ve Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay'ın sunduğu TELE1'de yayınlanan "Ankara Rüzgarı" programı reytinglerde adeta çakıldı.

Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat postmodern darbe sürecinde namaz kılan öğrencileri fişleyip onları sanki "suç" işliyormuş gibi gösteren "postal yalayıcı" Uğur Dündar, ortaya çıkan reytingler karşısında gözlerine inanamadı.

Neye uğradığını şaşıran Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, reytinglerin kasıtlı düşük gösterildiği şeklinde bir iddia ortaya atarak kuyruğu dik tutmaya çalıştı.

Kanal logosunun bile Mustafa Balbay’dan daha fazla reyting alacağını söyleyen Dündar, "Dün akşam TELE1 TV'de sevgili Mustafa Balbay'ın başarılı ANKARA RÜZGÂRI programı vardı. İlgiyle izledim. Ama sabah reytinglere bakınca gözlerime inanamadım. Çünkü 0,17 reyting almış! Hiç program olmasa, ekranda sadece logo olsa, yine bu kadar reyting gelir! Hiç inandırıcı değil!" dedi.