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Yeniakit Publisher
Şehirde duyanlar görmeye gidiyor! Hurda malzemeler ile sıra dışı dönüşüm
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Şehirde duyanlar görmeye gidiyor! Hurda malzemeler ile sıra dışı dönüşüm

Elazığ’da atık nallar, hurda araç parçaları ve geri dönüşüm malzemeleriyle hazırlanan 'Nala Senfoni Orkestrası' vatandaşların ilgisini çekti.

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#1
Foto - Şehirde duyanlar görmeye gidiyor! Hurda malzemeler ile sıra dışı dönüşüm

Elazığ’da hurda malzemelerden hazırlanan sıra dışı orkestra, Kültür Park’ta ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

#2
Foto - Şehirde duyanlar görmeye gidiyor! Hurda malzemeler ile sıra dışı dönüşüm

Türkiye Çevre Haftası kutlamaları kapsamında Elazığ Hipodrom Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve atık malzemelerin sanata dönüşümünü simgeleyen "Nala Senfoni Orkestrası", Kültür Park'ta vatandaşlarla buluşturuldu.

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Foto - Şehirde duyanlar görmeye gidiyor! Hurda malzemeler ile sıra dışı dönüşüm

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün çevre projeleri bünyesinde gösterime sunulan sıra dışı orkestra, hafta boyunca alana gelen çok sayıda ziyaretçinin büyük ilgisini çekti.

#4
Foto - Şehirde duyanlar görmeye gidiyor! Hurda malzemeler ile sıra dışı dönüşüm

Projenin hakkında bilgi veren Elazığ Hipodrom personeli Emre Kaya, hurdaya ayrılan malzemelerin çevre bilincini artırmak adına sanata dönüştürüldüğünü belirtti.

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Foto - Şehirde duyanlar görmeye gidiyor! Hurda malzemeler ile sıra dışı dönüşüm

Nala Senfoni Orkestrasının geri dönüşüm bilincinin artırılması amacıyla Türkiye'nin birçok farklı ilinde sergilendiğini ifade eden Kaya, " Çevre Haftası kapsamında Çevre Şehircilik Müdürlüğünün projesi adında Elazığ Hipodrom Müdürlüğü olarak Nala Senfoni orkestra gösterisini burada gösterime sunduk. Bu hafta içerisinde Nala Senfoni gösterisi Kültür Park'ta birçok misafirin ilgi odağı oldu.

#6
Foto - Şehirde duyanlar görmeye gidiyor! Hurda malzemeler ile sıra dışı dönüşüm

Bildiğiniz üzere Türkiye'nin birçok ilinde Nala Senfoni orkestrasını biz sergiledik. Burada da geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu, Nala Senfoni'nin orkestranın geri dönüşümle yapıldığını vatandaşlarımıza gösterdik. Atık nallarından, geri dönüşüm malzemelerinden, araç malzemelerinden ve birçok geri dönüşüm malzemesi, atık malzemelerden üretildi. Bu malzemeler Elazığ Hipodrom Müdürlüğümüzde bizim personellerimiz tarafından yapılmıştır. Herkesin gelip burada bu Nala Senfoni orkestrasının aletlerini görmesini tavsiye ederim" dedi.

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