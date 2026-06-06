Şehirde duyanlar görmeye gidiyor! Hurda malzemeler ile sıra dışı dönüşüm

Bildiğiniz üzere Türkiye'nin birçok ilinde Nala Senfoni orkestrasını biz sergiledik. Burada da geri dönüşümün ne kadar önemli olduğunu, Nala Senfoni'nin orkestranın geri dönüşümle yapıldığını vatandaşlarımıza gösterdik. Atık nallarından, geri dönüşüm malzemelerinden, araç malzemelerinden ve birçok geri dönüşüm malzemesi, atık malzemelerden üretildi. Bu malzemeler Elazığ Hipodrom Müdürlüğümüzde bizim personellerimiz tarafından yapılmıştır. Herkesin gelip burada bu Nala Senfoni orkestrasının aletlerini görmesini tavsiye ederim" dedi.