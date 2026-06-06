Çok sayıda ölü var! Azak’ta vurulan geminin görüntüleri çıktı

Azerbaycan, Azak Denizi’nde düzenlenen saldırılarda 5 Azerbaycan vatandaşının öldüğünü duyurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Azak Denizi’nde iki kargo gemisine düzenlenen saldırılarda beş Azerbaycan vatandaşının öldüğünü ve üçünün yaralandığını bildirdi.

Taganrog Körfezi’nde vurulan gemilerle ilgili bir soruya yanıt veren bakanlık, mürettebatın toplamda 25 Azerbaycan vatandaşından oluştuğunu ancak gemilerin Azerbaycan’a ait olmadığını belirtti.

UKRAYNA SALDIRDI

Cuma günü daha önce Ukrayna, insansız hava araçlarının Mariupol ve Berdyansk limanlarında ve Rus kontrolündeki bölgelerin kıyı sularında beş gemiyi vurduğunu açıklamıştı.

Ukrayna insansız hava araçları komutanı Robert Brovdi, yaptığı açıklamada, insansız hava araçlarının Ukrayna tahılını “çalan” ve askeri kargo ve yakıt taşıyan kuru yük gemilerini ve bir tankeri vurduğunu, gemilerin isimlerinin üzerinin boyandığını ve radarlarının kapatıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Saldırıların ardından Ukrayna kaynaklı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde gemilerin vurulma anlarına ilişkin olduğu belirtilen görüntüler yayımlandı. Görüntülerde bir geminin köprü üstü bölümüne İHA isabet ettiği, ardından yangın çıktığı ve başka bir gemide mürettebatın filikalarla gemiyi terk ettiği anlar yer aldı.

Paylaşımlarda Natra’ya birden fazla İHA’nın isabet ettiği, Zircon’da ise saldırının ardından yangın çıktığı öne sürüldü.

Ayrıca geminin saldırı sonrası aldığı hasar da görüntülendi.