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Medya Mustafa Balbay, doğalgaz müjdesini de beğenmedi! Senin derdin ne be adam
Medya

Mustafa Balbay, doğalgaz müjdesini de beğenmedi! Senin derdin ne be adam

AK Parti'nin yaptığı her olumlu işe bir kulp takan Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni açıkladığı Karadeniz’de doğalgaz müjdesini de beğenmedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 11:15:00 -
Mustafa Balbay, doğalgaz müjdesini de beğenmedi! Senin derdin ne be adam

AK Parti'nin yaptığı her olumlu işe bir kulp takan Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni açıkladığı Karadeniz’de doğalgaz müjdesini de beğenmedi. Balbay, "Senin derdin ne adam" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Önceki günkü konuşmasından da anlaşıldığı gibi Erdoğan’ın bütün derdi, önümüzdeki nesiller değil, önümüzdeki seçimler. Varsa yoksa seçimden önce büyük bir kaynak bulduğumuzu açıklamak, seçimden hemen sonra bunun evlerin musluğundan bedava akacak, kapısından teklifsiz girecek bir zenginlik olduğunu anlatmak!

(...) Erdoğan doğalgaz rezervi müjdesinin yanına şunu da koydu:

-Enflasyonun boynunu kırdık, 2024’te tek haneye indireceğiz.

Enflasyon her haneye girmiş, her bireyin canına okuyor. 

Diyor ki, 2024’te tek haneye inecek.

Başa trilyonluk doğalgaz rezervini koyun...

Sonra dönün, enflasyonda kırıldı boyun!"

 

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Yorumlar

gaz yapıyorlar

kendi gazının kokusundan etrafta neler oluyor görmüyor bunalara sadece kendi gazınızda yanıp boğulun demek düşer

yaşamak güzel

hain haindir bunun gibiler her zaman vatan hainidirler.
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